Flere sager om såkaldt 'fornedring' ryster i øjeblikket Sverige.

Det er sager, hvor unge med indvandrerbaggrund i flok ydmyger og forhåner unge svenskere:

Har du været udsat for røveri, vold eller lignende af grupper af unge, eller kender du nogen, som har, så skriv til B.T.s journalist på sris@bt.dk

De unge gerningsmænd stjæler etnisk svenske drenges mobiltelefoner og penge og ydmyger dem, samtidig med at de optager videoer.

Sverige har i flere år haft problemer med bandekriminalitet knyttet til indvandrermiljøer. Nu vækker en ny form for kriminalitet, hvor indvandrere ydmyger etniske svenskere i forbindelse med røverier, harme. Foto: CHRISTINE OLSSON Vis mere Sverige har i flere år haft problemer med bandekriminalitet knyttet til indvandrermiljøer. Nu vækker en ny form for kriminalitet, hvor indvandrere ydmyger etniske svenskere i forbindelse med røverier, harme. Foto: CHRISTINE OLSSON

For eksempel tvinges ofrene til at drikke urin, sluge cigaretskodder og kysse fødder.

Det fortæller Carin Götblad, der er politichef i Sveriges Region Midt, til Weekendavisen.

»Det tragiske er, at det ikke er noget nyt på nogen måde. Vi har mere og mere af den slags, hvor unge drenge i grupper går efter personer, der er alene, udsætter dem for fornedring, langtrukken vold og alvorlige trusler, og ofrene fortæller, at de er bange for, at de skal dø,« siger Carin Götblad og fortsætter:

»Man urinerer dem i munden, og man tvinger personer til at tygge cigaretskodder og sluge dem«.

Fornedringen sker typisk i forbindelse med røverier. Antallet af røverier mod mindreårige er fordoblet i Sverige på blot tre år. I 2019 var der 2.484 røverier mod mindreårige.

Tidligere på måneden berettede en anonym svensk dreng til SVT, der er Sveriges svar på DR, at han var blevet mishandlet på vej hjem fra arbejde. Gerningsmændene urinerede på ham, mens de blandt andet kaldte ham 'jävla svenne' og 'horunge', skriver Weekendavisen. Det kan oversættes til 'skide svensker' og 'horeunge'.

Kommunale medarbejdere fortæller også til STV, at gerningsmændene blandt andet er maskerede, når de krænker deres ofre.

I et indlæg i Göteborgs-Posten skriver politiinspektør i Göteborg Anders Karlsson, at 'fornedringen' oftest begås af indvandrere. Derfor løses problemet kun ved at mindske indvandringen, mener han.

Til Weekendavisen fortæller den svensk-afghanske forfatter Mustafa Panshiri også, at 'det er ret tydeligt, at der er et etnisk aspekt'. Han mener, at gerningsmændene bevidst vælger svenske unge, fordi de ikke er en del af en klanstruktur.

»De har ikke en storfamilie eller fætre, der kan forsvare dem,« siger han til avisen.

Politisk har sagen også vakt opsigt, og kritikken er haglet ned over den socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfvens, reaktion.

Han mener nemlig ikke, at det har en dyt med indvandring at gøre. Forklaringen ligger ifølge statsministeren i de skattelettelser, som den tidligere borgerlige regering foretog.

Det har givet anledning til kritik fra blandt andre Ebba Busch Thor, leder af partiet Kristdemokraterna, der i en blog i avisen Aftonbladet kalder statsministeren tonedøv. Hun knytter volden direkte til den massive indvandring til Sverige.

Sagen kommer oven i det seneste års mange historier om bandekrige, eksplosioner og såkaldte no go-zoner i Sverige, hvor politiet kun kan rykke ud, hvis det rykker massivt og tungt bevæbnet ind i de udsatte boligområder.

Samtidig brager partiet Sverigedemokraterna derudad i meningsmålingerne.

Partiet er Sveriges pendant til Dansk Folkeparti. Hvis der var valg i morgen, ville partiet stå til at få cirka hver fjerde stemme, og dermed bejler partiet til at blive det største parti i Riksdagen.