Indvandrere indlagt med coronavirus fylder så meget på Hvidovre Hospital, at to overlæger nu har en appel til Statens Serum Institut:

Find ud af, hvor mange indvandrere der er ramt af coronavirus i Danmark.

Læg derefter tallene frem.

»Når jeg ser, hvem der ligger på vores afdeling, så ser det ud, som om der er flere med anden etnisk baggrund end ellers. Billedet er det samme på intensivafdelingen,« siger Thomas Benfield, overlæge og professor ved Infektionsmedicinsk Afdeling i Hvidovre.

Professor og overlæge Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital fortæller, at der er en overrepræsentation af indvandrere blandt de, der er indlagt med coronavirus. Foto: Linda Kastrup

»Uden at jeg har lagt tallene sammen, så kan jeg også se på navnelisterne, at der flere ikke-danske navne i forhold til, hvordan befolkningssammensætningen ellers er,« siger han.

Thomas Benfield understreger, at han har taget højde for, at Hvidovre Hospital i forvejen modtager en del patienter med indvandrerbaggrund på grund af dets beliggenhed.

Opfordringen om at lægge tallene frem kommer samtidig med, at svenske medier har kunnet fortælle, at udsatte boligområder i Stockholm i Sverige har været særligt hårdt ramt af coronavirus. Specielt var der mange svensk-somaliere blandt de døde i epidemiens begyndelse.

Tal fra England viser desuden, at en en tredjedel af dem, som behandles på intensivafdelingerne, har indvandrerbaggrund.

Svenskere med indvandrerbaggrund deler gratis frokost ud i forbindelse med en informationskampagne på flere forskellige sprog om corona i forstaden Tensta ved Stockholm. Coronavirus har særligt ramt de fattige forstæder i landet. Foto: ALI LORESTANI

Men i Danmark er der ingen, der aner, om smitten har en etnisk slagside.

»Faktisk ved vi ikke, hvordan billedet ser ud. Selv om der ikke er tegn på, at vi har haft deciderede epidemier hos etniske minoriteter som i Stockholm og USA, så er tallene vigtige at få frem,« siger Morten Sodemann, som er overlæge og professor på indvandrermedicinsk klinik ved Odense Universitetshospital.

Han fortæller også, at indvandrere bor tættere og flere i lejlighederne og derfor har sværere ved at isolere sig. Morten Sodemann har dog ikke selv konstateret en overrepræsentation af indvandrere på Odense Universitetshospital.

Ifølge Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital er patienter med indvandrerbaggrund en ekstra udfordring, fordi forekomsten af diabetes er større, ligesom der er flere, der er overvægtige, har forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.

»Det betyder, at de kan være mere udsatte, hvis de får coronavirus. Lad os få tallene frem, og bagefter kan vi finde ud af, hvad årsagen er, hvis der er en overrepræsentation,« siger han.

I Mjølnerparken i København har næsten alle beboere indvandrerbaggrund. Beboerformand Mohammad Aslam siger:

»Vi har savnet, at sundhedsmyndighederne gjorde lidt mere for at få den del af befolkningen med, som ikke kan tale dansk. De burde være mere opsøgende end at lægge informationer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på forskellige sprog,« siger han

Sundhedsstyrelsen afviser kritikken:

Formanden for Mjølnerparken, Muhammad Aslam Foto: Mads Claus Rasmussen

»Mange af vores materialer er udgivet på vores hjemmeside på 10 forskellige sprog. Desuden har vi gennem Integrationsministeriet samarbejdet med forskellige organisationer for at få budskaberne ud. Så vi har gjort meget,« siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø.

Hos Statens Serum Institut overvejer man nu at lade etnicitet indgå i opgørelserne over smittede og døde, fremgår det af et svar til B.T.

I forvejen opgør Statens Serum Institut eksempelvis HIV-tilfælde ud fra etnicitet.