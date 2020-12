En ny undersøgelse viser, at indvandrere er mere udsatte for corona og har højere risiko for at blive indlagt end etniske danskere.

Indvandrere har helt præcist 2,5 gange større risiko for indlæggelse i forbindelse med corona. Det er, selvom der er taget højde for alder, køn og andre sygdomme.

Ifølge Marie Nørredam, der er professor og overlæge på Hvidovre Hospital og står bag undersøgelsen, skyldes den øgede risiko for indvandrer, at de oftest bor flere sammen og har udsatte jobs som for eksempel taxachauffør og sosu-hjælper.

»Undersøgelsen er med til at forklare, hvorfor vi ser forskelle mellem etniske grupper i Danmark, og at det i meget høj grad kan forklares med sociale faktorer. Det har vi talt meget om, men vi har ikke haft dokumentation for det,« siger Marie Nørredam til DR.

Undersøgelsen er lavet over 2.200 coronaindlagte fra perioden marts til juni. Men selvom det er måneder siden, mener Marie Nørredam ikke, at det burde forholde sig anderledes i dag.

Det er afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital, Christian Wejse, enig i. Han mener, at der stadig er mange ikkevestlige danskere, der er indlagt.

På Aarhus Universitetshospital viser tal frem til november, at cirka 25 procent af de indlagte er indvandrere. De udgør derimod 12 procent i optageområdet.

Ifølge Christian Wejse viser tallene, at der er en ulighed i samfundet ift. hvem der systematisk rammes hårdere af corona.