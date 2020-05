Regeringen vil på baggrund af tal for corona blandt indvandrere udbrede viden om smitterisiko hos gruppen.

Ikkevestlige indvandrere og efterkommere er i højere grad testet positiv for coronavirus sammenlignet med borgere med dansk baggrund.

Det fremgår af en rapport fra Statens Serum Institut (SSI), som er udgivet torsdag.

I alt er 18 procent af de coronasmittede ikkevestlige indvandrere eller efterkommere. Samtidig udgør denne gruppe ni procent af befolkningen.

Kigger man derimod på smittede blandt etniske danskere, er der tale om 78 procent i den gruppe, der er testet positiv. I befolkningen er 86 procent med dansk baggrund.

De sidste fire procent af de coronasmittede finder man blandt indvandrere, der kommer fra andre vestlige lande.

Herkomst er i rapporten defineret ud fra eget eller forældres fødeland.

Danskere er eksempelvis defineret som personer, der er født i Danmark og har mindst én dansk forælder.

Imens er indvandrere, borgere der er født i udlandet, hvor ingen af forældrene er danske statsborgere. For at defineres som efterkommer skal personen være født i Danmark, mens begge forældre er født i udlandet.

Rapporten er ifølge SSI udarbejdet, i forbindelse med at etniske minoriteter i en række vestlige lande er overrepræsenteret i statistikken.

Herhjemme har nogle hospitaler også kunnet fortælle, hvordan indvandrere og efterkommere udgjorde en stor andel af indlagte med corona.

På den baggrund meddelte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i april, at han ventede på tal, der kunne tegne et billede af situationen i Danmark.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) har sagt, at det "kan være fint" at få opgjort i Danmark.

Om den nyligt offentliggjorte rapport fra SSI siger Mattias Tesfaye:

- Det er godt, at vi nu får fakta på bordet. Men det er nogle ærgerlige tal. Der har allerede i over en måned kørt en oplysningsindsats rettet mod boligområder med mange udlændinge.

- Men disse tal understreger, at der er behov for at styrke denne særlige indsats blandt folk med anden etnisk baggrund, siger Mattias Tesfaye i en skriftlig kommentar.

Han tilføjer, at regeringen vil arbejde for at styrke indsatsen for at få information om coronavirus ud til disse befolkningsgrupper.

Det skal blandt andet ske gennem dialog med brancher, hvor der arbejder mange indvandrere, samt de praktiserende læger.

Statens Serum Institut har kigget på antallet af registrerede coronatilfælde fra 6. marts til 4. maj.

I perioden blev der påvist i alt 8231 tilfælde, hvor man formoder, at der er sket smitte i Danmark.

