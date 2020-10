Folkebiblioteket er en gammel dansk tradition.

En mulighed for ro og fordybelse.

Men for 65-årige Jan Teslak blev en lørdag eftermiddag med avislæsning alt andet end rolig på Hovedbiblioteket i Birkerød i Nordsjælland.

En gruppe drenge med indvandrerbaggrund angreb pensionisten, der brækkede en knogle i fingeren og måtte til behandling på sygehuset.

»Man bliver utryg og angst. Jeg kommer ikke på biblioteket mere, og det ved jeg også, at der er mange andre ældre, der heller ikke gør,« siger han.

Jan Teslak er dermed et ansigt på den vold og chikane, som såkaldte 'utilpassede unge' gennem længere tid har stået bag i og omkring Hovedbiblioteket i Birkerød, der ligger ved byens hovedgade. Birkerød ligger i liebhaverkommunen Rudersdal nord for København.

Så sent som i denne uge har Nordsjællands Politi intensiveret indsatsen på grund af flere anmeldelser om uro ved og på selve biblioteket.

Jan Teslaks historie kommer, efter at B.T. de seneste dage har fortalt om Sammy McKenna, Patrick Christiansen og Peter Just, der alle har oplevet vold og chikane fra unge med indvandrerbaggrund.

Jan Teslak foran Hovedbiblioteket i Birkerød, hvor han blevet slået ned i 2018. Vis mere Jan Teslak foran Hovedbiblioteket i Birkerød, hvor han blevet slået ned i 2018.

B.T. sætter i den kommende tid fokus på chikane og vold fra unge. Har du oplevet/deltaget i vold eller chikane, så skriv til B.T.s journalist her.

Jan Teslaks brøde bestod i, at han reagerede på det, som han kalder 'indvandrerdrenges asociale adfærd'.

»De var fem stykker, som kørte rundt på kontorstolene og larmede og var i gang med at ødelægge inventaret på biblioteket. Jeg bad dem om at lade være, for det er vores allesammens ejendom. Så kom der en bagfra og slog mig ned,« siger han.

Volden kommer ikke ud af ingenting:

»De unge er ligeglade med de andre biblioteksbrugere, om det så er ældre eller børnefamilier. De opfører sig, så andre ikke kan være der. De er ikke blevet opdraget og ved ikke, hvordan man opfører sig i det offentlige rum. Det er irriterende,« siger Maria Nielsen Westbrook, der er chef for Rudersdal-bibliotekerne.

Vold og chikane: Her er nogle af sagerne B.T. har tidligere kunnet fortælle om æggekastende unge i Sydhavnen og en utryg borger i Albertslund, der bliver chikaneret af indvandrerdrenge. En retssag om et brutalt overfald på en kun 15-årig dreng i Roskilde har også trukket overskrifter i B.T. Drengen blev sparket, slået og ydmyget verbalt af unge med indvandrerbaggrund. B.T. har også fortalt om Andreas, der blev banket og stukket med kniv efter en badetur i en sø ved Silkeborg, og Marcus, der fik tæsk på Albertslund Station. Desuden er der historien om Erik, der blev overdænget med sten.

Hun fortæller, at det primært er unge med anden etnisk baggrund end dansk, som står bag.

Også politiet kender alt til problemerne.

»Borgerne oplever, at de unge skaber utryghed i området, og at de har en adfærd, som er asocial og provokerende. De kommer blandt andet med tilråb til folk på gaden og generer almindelige mennesker i og omkring biblioteket, siger Brian Sybbe Grayston, der er vicepolitiinspektør ved Nordsjællands Politi.

»Sådan skal det selvfølgelig ikke være, så derfor er vi til stede med patruljer i området, og vi har også løbende foretaget anholdelser. Derudover har vi intensiveret det forebyggende arbejde med kommunen,« tilføjer han.

Fire gange mere kriminelle Ikke-vestlige indvandrere mellem 15 og 24 år er cirka tre gange så kriminelle som etniske danskere i samme aldersgruppe ift. overtrædelser af straffeloven. Handler det specifikt om vold, så dømmes mandlige efterkommere af ikke-vestlige indvandrere næsten fire gange så ofte som etniske danske mænd. Tallet er korrigeret for alder. (Kilde: Danmarks Statistik)

Han fortæller, at der efter politiets opfattelse ikke er tale om organiserede kriminelle eller personer med tilknytning til bander.

»Det er utilpassede unge mellem 13 og 30 år, som har brug for hjælp til, hvordan de skal opføre sig,« siger han.

Bibliotekschef Maria Nielsen Westbrook husker episoden fra september 2018, hvor Jan Teslak blev slået ned. Hun siger, 'at det er det værste, der er sket'.

Jan Teslak blev slået ned på Birkerød Bibliotek efter at have bedt nogle drenge med indvandrerbaggrund om at lade være med at ødelægget inventaret. Vis mere Jan Teslak blev slået ned på Birkerød Bibliotek efter at have bedt nogle drenge med indvandrerbaggrund om at lade være med at ødelægget inventaret.

Jan Teslak fortæller, at han blev straffet for at reagere.

»Det var en af de situationer, hvor alle kigger på hinanden, men ingen tør sige noget,« husker Jan Teslak.

»Jeg har været på havet hele livet og er robust bygget, så jeg turde godt sige noget,« siger Jan Teslak og henviser til, at han har arbejdet i mere end 50 år som skibsassistent, men nu er på førtidspension.

»Det kom jeg til at betale for. Jeg husker ikke, at vi tidligere i Danmark har haft en lignende adfærd og disrespekt for os ældre,« siger Jan Teslak.

Politiet fandt efterfølgende frem til gerningsmanden, der har et arabisk-klingende efternavn. Men da han på gerningstidspunktet var 14 år, skete der ikke mere, fremgår det af et brev sendt til Jan Teslak. Børn under 15 år kan nemlig ikke straffes ved domstolene.

Bibliotekschef Maria Nielsen Westbrook fortæller, at de unge ballademageres opførsel blandt andet har ført til, at det har været nødvendigt at hyre vagter. Samtidig har man måttet lukke ned for den ubemandede aftenåbning med mulighed for selvbetjening.

Vicepolitiinspektør Brian Sybbe Grayston opfordrer borgerne i Birkerød til at kontakte politiet med det samme, hvis de bliver chikaneret af de utilpassede unge eller ser dem lave hærværk eller lignende.