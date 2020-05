En ung mand har snydt Esbjerg Kommune godt og grundigt for 106.000 kroner.

Manden, som er indvandret til Danmark, har taget imod helt præcist 106.033,50 kroner som en del af den såkaldte repatrieringsordning.

Det vil sige, at den konkrete indvandrer får penge mod at rejse ud af Danmark og bosætte sig i sit tidligere hjemland.

Men manden rejste i dette tilfælde slet ikke hjem. I stedet forsvandt han sporløst, to dage inden han efter aftale med de danske myndigheder skulle have forladt Danmark for bestandigt. Det oplyser Esbjerg Kommune til B.T.

Det er naturligvis ikke i orden. Derfor er sagen også meldt til politiet Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg

Nu ved ingen, hvor hverken manden eller kommunens penge er. Esbjerg Kommune betragter sagen som en svindelsag og har anmeldt den til politiet.

Esbjerg Kommune har ikke ønsket at oplyse alle detaljer om den forsvundne mand, men har dog oplyst, at han er under 30 år, og at han er forsvundet inden for det seneste år.

Esbjerg Kommune har ikke ønsket at oplyse, hvilket land manden stammer fra.

Borgmester i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen (V), er vred over sagen.

Danmark betalte i 2019 op til 215.000 kroner til indvandrere, hvis de valgte at rejse ud af Danmark og bosætte sig i deres hjemland. Foto: ROBIN UTRECHT

»Det er klart, at jeg er ærgerlig over, at vi er blevet snydt på den måde. Det er naturligvis ikke i orden. Derfor er sagen også meldt til politiet,« siger han og fortsætter:

»Vi vil også kigge internt på vores system for at se, om vi kunne have gjort noget anderledes,« siger Jesper Frost Rasmussen.

Tyder det ikke på, at I har gjort et eller andet forkert, når I har givet en mand 106.000 kroner, og han så er stukket af?

»Det kan jeg ikke svare dig på endnu. Det må jeg først undersøge. Jeg kendte ikke til sagen, før du ringede,« siger borgmesteren.

27-årige Huda Ali Ahmad blev dræbt af sin mand efter at parret var vendt tilbage til Syrien, hvor de stammede fra. Hudas ægtemand, Hussein Abbas, dræbte også parrets ni-årige søn. Hussein Abbas har tilstået drabet, men står alligevel til at modtage over 100.000 kroner til december, som et led i repatrieringsordningen.

B.T. har spurgt Esbjerg Kommune, om manden var kendt for anden kriminalitet, men det har ikke været muligt at opklare.

Siden 2010 har Esbjerg Kommune udbetalt den såkaldte repatrieringsstøtte til i alt 87 personer, som er rejst tilbage til deres hjemland. Af dem var 13 børn.

En enkelt person er vendt tilbage til Danmark igen og har fortrudt sin hjemrejse. Personen er i færd med at betale den støtte tilbage, som vedkommende ellers modtog for at rejse ud af Danmark.

I hele Danmark er 502 personer siden 2010 rejst tilbage til deres hjemland mod betaling.

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund har kaldt Udlændinge- og Integrationsministeren Mattias Tesfaye i samråd om den såkaldte repatrieringsordning tirsdag 26. maj. Foto: Niels Christian Vilmann

Tirsdag er der samråd i Folketinget om netop repatrieringsordningen.

Samrådet er indkaldt af Nye Borgerliges Pernille Vermund i forbindelse med sagen om den drabsmistænkte Hussein Abbas fra Syrien, der angiveligt dræbte sin otte-årige søn og sin hustru i Syrien efter at have modtaget mere end 100.000 kroner for at rejse ud af Danmark.

Til december står Hussein Abbas til at modtage over 100.000 kroner mere som følge af, at han har bosat sig i Syrien. Det sker på trods af, at han altså nu er mistænkt for drab, som han endda har tilstået over for de lokale myndigheder.

Loven tager nemlig ikke højde for, om man gør sig skyldig i grov kriminalitet, når man først er rejst hjem.

Pernille Vermund vil have afskaffet repatrieringsordningen.

»Den sag er til at kaste op over, og de regler er et misfoster. Vi risikerer jo, at de mennesker bare tager tilbage til Danmark igen,« siger hun.

Hvad tænker du om, at Esbjerg har udbetalt 106.000 kroner til en person, som så bare er forsvundet?

»Jeg er efterhånden holdt op med at være forarget over ikke-vestlige indvandreres dårlige opførsel. Jeg er mere forarget over danske politikere, der tillader den slags,« siger hun.