Hele landet skal blive klogere af erfaringer fra nystartet uddannelse for unge iværksættere på Niels Brock.

35 unge med en nystartet virksomhed kan efter sommerferien som de første begynde på uddannelsesinstitutionen Niels Brocks uddannelse for iværksættere.

Og for at de første erfaringer med iværksætteri fra skolebænken ikke bliver spildt, har Industriens Fond valgt at sprøjte 400.000 kroner i projektet, så der også bliver tid til at indsamle erfaringer med, hvad der afgør, om nye virksomheder bliver levedygtige eller dør.

Uddannelsen starter med sit første hold efter sommeren og er et projekt, der i første omgang skal køre til 2022.

Herefter skal projektet ifølge direktør for Niels Brock i København Anya Eskildsen måles på, om det har skabt levedygtige virksomheder:

- Vi skal måle os selv på bæredygtige virksomheder. Vi skal måle ligesom med studenter, hvor man spørger, om de er gået i gang med en videregående uddannelse efter 27 måneder.

- På samme måde spørger vi, om de studerendes virksomheder er oppe og har ansat andre end dem selv efter 27 måneder, siger hun.

For at blive optaget skal man med Niels Brocks ord søge ind med "en god idé og umoden virksomhed."

På studiet skal de arbejde på deres virksomheder. Derudover vil de unge ildsjæle blive oplært i de praktiske opgaver, når man starter en virksomhed, forklarer Anya Eskildsen.

- Hvem skal vide det? Hvor mange steder skal jeg registrere det? Hvad er det med moms - kan jeg trække noget fra?

- Vi skaber et miljø med garvede iværksættere, og der vil være advokat- og revisorbistand, så der er nogle, de studerende kan søge støtte hos os, siger hun.

Uddannelsen har en række fag, der afsluttes med en eksamen, men uddannelsen drejer sig ifølge Anya Eskildsen mest om elevernes virksomheder.

Pengene fra Industriens Fond skal bruges på at indsamle erfaringer med hvilke af de nystartede virksomheder, der lykkes og hvorfor.

- Jeg håber, vi kan vise, at der i høj grad er brug for en praktisk orienteret iværksætter-uddannelse for unge mennesker, siger Anya Eskildsen.

/ritzau/