Statsministeren vil i 2022 have vaccineproduktion i Danmark. Det er dog komplekst, påpeger brancheforening.

Det er svært at se en færdig produktion af coronavacciner for sig i Danmark til næste år.

Det vurderer Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen (LIF), efter at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag har sagt, at hun i 2022 vil have vacciner lavet i Danmark.

Det skyldes, at vaccineproduktion - og særligt den, der koncentrerer sig om mRNA-teknologien - er meget kompleks.

- Én fabrik med det hele i Danmark er svært at se for sig i 2022, siger hun.

Hun mener dog, at det er klogt at lave en markedshøring, som statsministeren nu lægger op til.

- Danmark er et life science-land (mange selskaber inden for biotek og medicin, red.) og har også forskellige muligheder for produktionssteder.

- Men hvorvidt der kan leveres dele eller hele det her, er et spørgsmål, som vi ikke ved. Men det ved vi efter en høring og eventuelt et udbud, siger Ida Sofie Jensen.

Mette Frederiksen (S) ønsker over for flere medier ikke at sætte beløb på, hvor mange danske skattekroner projektet skal have i ryggen.

Hun skal bruge Folketingets accept af udbuddet, før det kan blive en realitet.

/ritzau/