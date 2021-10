I begyndelsen af oktober aflagde Fødevarestyrelsen restauranten Sushi Insu, der ligger på Hjallesevej, et visit.

Her kunne styrelsen konstatere, at rengøringen på stedet stadig halter langt bagefter. Besøget resulterede derfor i en sur smiley. Faktisk den anden sure smiley i træk, som restauranten får.

»Jeg er rigtig ærgerlig over det, for jeg føler, at vi kom skævt ind på hinanden, da Fødevarestyrelsen kom forbi på kontrolbesøg,« siger Marco Shazad Aslam, der ejer Sushi Insu, til B.T.

Af kontrolrapporten fremgår det, at der i køkkenet var indtørrede fødevarerester. Både omkring afløbsristen, under inventaret i køkkenet, i køleskabet, på gummilister, på riskogeren og på installationer på væggen.

Desuden kunne Fødevarestyrelsen konstatere flere sorte belægninger af fedt og plamager på gulvet.

»Afløbsristen står med indtørrede fødevarerester, affald og støv, skammel i køkken har indtørrede sorte belægninger af fedt og fødevarerester, der er plamager på gulvet omkring og under inventaret af indtørrede fødevarerester, der er ansamling af nedløbende fedt og friture på vægge og under hylder,« står der blandt andet i kontrolrapporten.

Marco Shazad Aslam fortæller til B.T., at alle forholdene i restauranten er blevet bragt i orden, og at han derfor i forgårs har ringet til Fødevarestyrelsen for at bede dem om at komme forbi igen.

»Vi har sat nye plader på væggene, vi har fjernet skamlen og udskiftet den med en stige, vi har haft en VVS'er ude for at fjerne risten, som vi ikke bruger til noget, og har dermed fået bragt alle forholdene i orden,« siger Marco Shazad Aslam og fortsætter:

»Og derfor har vi også ringet til Fødevarestyrelsen, så vi hurtigt igen kan lægge det her bag os. For alle forhold er blevet bragt i orden.«

Den 13. august kunne samme problemer med rengøringen i restauranten konstateres, og her lovede virksomheden, at den ville gøre rent, inden personalet gik hjem samme dag.

Ved begge Fødevarestyrelsens besøg fik restauranten en bøde på 5.000 kroner.

»Jeg er bare rigtig ærgerlig over hele oplevelsen. For jeg har haft restaurant i 15 år, og jeg har aldrig fået to sure smileyer i træk. Så det er ærgerligt at føle, at vi kom skævt ind på hinanden,» siger Marco Shazad Aslam.