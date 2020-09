Tusindvis af bilejere med gæld for vægtafgift og grøn ejerafgift har betalt i alt 130 millioner kroner tilbage.

Siden starten af 2019 har 50.000 bilejere modtaget en varsling fra Skattestyrelsen om ubetalt motorafgift, og det har indbragt statskassen 130 millioner kroner.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Følger man ikke varslingen, risikerer man at få inddraget sine nummerplader. Den advarsel virker, lyder det fra Peter Thorgaard, underdirektør hos Skattestyrelsen.

- Vi har lige så stille fået det optimeret og er begyndt at bruge en robotløsning, så vi kan sende flere varslingsbreve afsted.

- Det har så gjort, at vi nu har sendt 50.000 breve, hvor vi gør opmærksom på, at hvis man ikke betaler, bliver nummerpladen sendt til inddrivelse hos politiet, siger han.

Gælden kan blandt andet dreje sig om ubetalt vægtafgift eller grøn ejerafgift. Betaler man ikke efter gentagne henvendelser, kan man som bilist risikere at få inddraget sin nummerplade, så bilen ikke er lovlig at køre i længere.

Det er særligt bilejere i hovedstadsområdet, der har betalt mest. 12.400 varslingsbreve har resulteret i 37,6 millioner kroner i betalte afgifter. Det er også dem, der har fået flest varslingsbreve.

I Region Nordjylland står det bedre til. Her finder man færrest skyldnere. 5800 varslingsbreve har indbragt 14,2 millioner kroner.

- Det er vigtigt at forstå, at langt de fleste borgere og virksomheder betaler de motorafgifter, de skal, siger Peter Thorgaard.

- Hvert år kommer der motorafgifter i statskassen for omkring 34 milliarder kroner. Men der er en gruppe, der ikke betaler det, de skal. Der har vi nu fået et værktøj, der gør, at flere betaler, fortsætter han.

Planen er ifølge Peter Thorgaard at fortsætte indsatsen, så man på længere sigt kan få fat i alle, der ikke betaler den rette motorafgift.

