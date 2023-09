Tidligere lød det, at Politiken ikke ville samarbejde med fotograf Jan Grarup i forbindelse med dækningen af Ukraine. Nu er enhver form for samarbejde i fremtiden droppet.

Det skriver Politiken selv onsdag.

Det sker efter, at Jan Grarup nu har indrømmet andre fejl, som ikke har med krigen i Ukraine at gøre.

Jan Grarup oplyser selv på Facebook, at hans fortællinger, om hvordan han dækkede folkemordet i Rwanda i 1994, ikke hænger sammen.

Det indrømmer han efter en historie i radioprogrammet 'Reporterne' på 24syv.

Radioprogrammet beskriver blandt andet, at Jan Grarup i et essay fra 2019 og i en Politiken-podcast har været upræcis og fremsat selvmodsigelser i forhold til, hvornår han var til stede i Rwanda.

Også omstændigheder omkring et billede, han skulle have taget i landet, er uklart.

Jan Grarup skriver på Facebook, at han beskrev folkemordet i Rwanda »ud for bedste evne, og hvad han kunne huske fra de voldsomme uger« – og som efterfølgende gav ham PTSD og et alkoholmisbrug, skriver han.

Han tilføjer, at det ikke er en undskyldning, men et fact:

'Jeg havde ingen noter med ud af Rwanda, og da jeg 25 år senere genbesøgte, Rwanda og skrev mit essay, forsøgte jeg at fortælle historien, så godt jeg kunne'.

'Jeg har ikke haft til hensigt at lyve om det, der skete. Men jeg erkender nu, at mine fortællinger om konkrete episoder ikke hænger sammen. Min hukommelse og min dømmekraft har svigtet. Ansvaret for det er mit, og det tager jeg'.

Jan Grarup ikke har ikke yderligere kommentarer for nuværende.

I første omgang blev samarbejde mellem Grarup og Politiken lagt på is på grund af hans dækning af krigen i Ukraine.

Han har udtalt, at han ikke længere er objektiv i sin dækning af krigen, ligesom han er kommet med urigtige oplysninger om krigen.

Blandt andet, hvorvidt han skulle have affyret en mortérgranat – og hvorvidt han spiste på et pizzeria i forbindelse med angreb i Kramatorsk 27. juni.

De urigtige oplysninger kan du læse mere om HER.