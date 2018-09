En dreng flygter fra urolighederne i Port au Prince efter 2010 jordskælvet i Haiti, hvor mere end 150.000 omkom.

Det er billedet, som Dagbladet Holstebro-Struer valgte at illustrere søndagens jordskælv i Holstebro med under overskriften: 'Breaking: Et jordskælv har ramt Vestjylland'.

'Usmageligt' og 'upassende' lyder dommen over billedvalget på de sociale medier.

Fotograf Jens Panduro er en af dem, der har kritiseret Dagbladet Holstebro-Struers 'clickbait'.

»Normalt blander jeg mig ikke i den slags, men det her er simpelthen for dumt. Der er ingen, der dør i et jordskælv i Danmark, og så bringer de et billede fra et jordskælv, hvor der potentielt ligger døde mennesker i billedet,« siger han til B.T.

Han har ikke selv taget billeder i katastrofeområder, men kan sagtens forstå, hvis man som fotograf kan blive stødt over, at ens billeder bliver misbrugt på den måde.

I det konkrete tilfælde er der ikke som sådan krænkede personer på billedet, som kan melde sagen, men derfor mener han alligevel, at det er en sag for pressenævnet.

Usædvanlig historie

Jens Panduro er helt enig i, at et jordskælv i Danmark selvfølgelig er en usædvanlig historie, som skal skrives - selvom der kun er tale om mindre rystelser. Han husker selv, da et jordskælv får år tilbage ramte København.

»Men hvis de ikke havde et passende billede, kunne de jo bare sætte et gult breakingskilt på,« siger han og ærgrer sig på hele branchens vejne, da journalister og fotografer i forvejen ikke ligger højest i troværdighedsmålinger.

Samme holdning deler flere andre i kommentarsporet.

Læs, hvad vi skriver

Dagbladet Holstebro-Struer forsvarer sig på Facebook med, at de i billedteksten har gjort det klart, at billedet ikke hænger sammen med søndagens rystelser i Vestjylland:

'Vi skriver meget klart i teksten og billedteksten, at det er mindre rystelser, og at vi i Danmark i modsætning til blandt andet Bali ikke er forvænt med jordskælv. Af samme årsag har vi heller ikke i vores billedarkiv fotos af små skælv i Midt- og Vestjylland. Havde vi haft det, havde det naturligvis været førstevalget. Vi opfordrer derfor til, at man læser, det vi skriver og ikke tillægger os motiver, som vi ikke har.'

Artiklen fra Dagbladet Holstebro-Struer med billedet fra Haiti dukkede også op på Fyens.dk og jv.dk. Vis mere Artiklen fra Dagbladet Holstebro-Struer med billedet fra Haiti dukkede også op på Fyens.dk og jv.dk.

Men den køber læserne inklusiv Jens Panduro ikke.

»Hvis man ligesom mig ser artiklen på Facebook, ser man jo kun billedet og rubrikken,« siger han.

Berlingskes chefredaktør Tom Jensen har også delt artiklen på sin Facebook med kommentaren:

'Den får ikke for lidt på billedsiden, når Dagbladet Holstebro-Struer skal illustrere jordskælvet i Vestjylland med et genrefoto... '

På Dagbladet Holstebro-Struers egen Facebookside har artiklen også høstet knap 100 kommentarer, og mere end 50 delinger, hvoraf en stor del af dem omhandler brugen af billedet.

Reaktionerne har fået avisen til at udskifte billedet og beklage, hvis det tidligere billedvalg 'har vækket anstød'.

Ærgrer sig over reaktionen

Chefredaktør på Dagbladet Holstebro-Struer Søren Egebjerg Pedersen indrømmer, at de har begået en fejl.

»Der har kun været en journalist på arbejde, som ikke har tænkt videre over, at det var et problem at bruge billedet,« siger han.

På det omtalte billede fra jordskælvet i Haiti, flygter en ung haitianer fra urolighederne i downtown Port au Prince. Foto: Christian Als Vis mere På det omtalte billede fra jordskælvet i Haiti, flygter en ung haitianer fra urolighederne i downtown Port au Prince. Foto: Christian Als

Det mener han heller ikke, det ville være i gamle dage, hvor folk læste aviser på en anden måde.

»Det er konsekvensen af den måde, vi konsumerer nyheder på i dag, hvor folk bare ser en overskift og et billede og ikke nødvendigvis læser billedteksten eller indledningen, før de har en holdning,« siger han.

Søren Egebjerg Pedersen ærgrer sig mest over, at folk reagerer, som de gør.

»Vi er et seriøst medie, som bliver skudt i skoene, at vi bare vil have folk til at klikke på artiklen. Det er jo nok fordi, at de er blevet så vant til, at B.T. og andre medier lokker ved at kæde rubrik og billeder sammen på en måde, som man får lyst til at klikke,« siger han og forsætter:

»Jeg har ikke glæde af at få folk til at klikke på vores artikler.«

I vil vel gerne have kunder ind i jeres butik ligesom alle andre medier?

»Ikke hvis folk bagefter føler sig snydt,« siger Søren Egebjerg Pedersen.

Jordskælvet ramte søndag formiddag og målte 3,4 på Richterskalaen. Ingen er ifølge B.T. oplysninger kommet tilskade.