Indre Mission mister missionshuse, og abonnenter på bevægelsens tidsskrift er faldet støt de seneste syv år.

Den kristne bevægelse Indre Mission har mistet opbakning i løbet af de seneste ti år.

Det skriver DR.

Indre Mission har på ti år mistet en tredjedel af bevægelsens missionshuse, mens den har mistet 1700 abonnenter på tidsskriftet Indre Missions Tidende i løbet af de seneste syv år.

Flere lokalafdelinger melder om manglende opbakning ifølge DR.

På Jegindø i Vestjylland forklarer 91-årige Ernst Møller, at den lokale afdeling før var stopfyldt ved møder, men gennem de seneste år er det tyndet ud, siger han til DR.

- Jeg har det skidt med det. Rigtig mange missionshuse er nedlagt, fordi der ingen kommer. Folk i dag har ikke behov for gud, siger Ernst Møller.

En del af forklaringen kan muligvis findes i, at Indre Missions skare har en høj gennemsnitsalder, og de unge følger ikke bevægelsen, som de gjorde tidligere.

Kirsten Graversgård, der er formand for Indre Mission på Jegindø, forklarer, at Indre Mission har sagt farvel til over 20 mennesker i området i 2019.

I Struer i Vestjylland har Indre Mission solgt missionshuset til de lokale katolikker.

Det er en tendens, at religiøse bevægelser har sværere ved at tiltrække følgere, siger religionsforsker på Københavns Universitet Brian Arly Jacobsen til DR.

De unge mennesker har mange tilbud, og det kan være svært at være ung og religiøs aktiv, lyder det.

Svækkelsen af Indre Mission kan også ændre magtbalancen i Folkekirken.

Indre Mission har historisk haft en indflydelse på Folkekirken, hvor bevægelsen har budt ind med en mere konservativ stemme. Nu kan andre bevægelser overtage Indre Missions indflydelse, fortæller religionsforskeren.

