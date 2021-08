Et larmende natteliv og en ustyrlig drukkultur har overtaget Indre By. Flere beboere oplever, at der ikke er plads til dem.

Folk pisser hvor de vil, chikane af beboere, gader fyldt med maveindhold, unge mennesker på vej til udpumpning.

Listen over hensynsløse forhold er lang, når forfatter og journalist Anne Sofie Allerp, som bor i Indre By skal beskrive det København, hun ser dagligt.

»Mange af beboerne må sove i deres køkken eller på deres badeværelse på grund af larm,« fortæller Anne Sofie Allerp.

Selvom det kunne lyde som den typiske weekends-problematik, når man bor i hjertet af København, er problemet ikke enkeltstående.

»Vi har også fået fjernet vores parkeringspladser og flere veje er lukket og begrænset til ærindekørsel,« siger Anne Sofie Allerp og fortsætter:

»Gaderne begynder at ligne Sunny Beach.«

De mange gamle bygninger og små erhverv, som også er en stor turistattraktion i Indre By, får svært ved at overleve, ifølge Anne Sofie Allerp.

»Kommunen er med til at fremme en ærgerlig drukkultur med de mange nattilladelser og alkoholbevillinger,« fortæller hun.

En rapport fra Københavns Kommune viser, at den største stigning i serveringssteder med alkoholbevillinger er Indre By og Christianshavn med 25 alkoholbevillinger, som nu har 773 bevillinger.

»Det virker som om Københavns Kommune sidder på en anden planet,« siger Anne Sofie Allerp, og påpeger, at hun savner handling fra politisk hold.

»Hvis vi skal skride ud af byen, fordi Indre By skal lukkes for beboelse, må de melde det klart ud,« slår hun fast.

Af flere omgange har beboerne forsøgt at råbe kommunen og politikerne op, men uden effekt.

»Vi har ingen at stemme på. Ingen går op i vores problemer.« Og det kalder på handling, som Anne Sofie Allerup også efterlyser i sit Facebookopslag.

Formanden for Nørre Kvarters Beboerforening, Søren Rud er enig i kritikken.

»Der er ingen, der vil gøre noget og ingen der toner rent flag,« understreger han.

Derfor er beboerforeningen lige nu ved at udarbejde nogle spørgsmål til de kommende kommunalpolitikere.

»Lige nu er det meget svært for os at se, hvem der vil støtte beboernes sag, så vi håber, de vil svare på vores spørgsmål,« afslutter Søren Rud.