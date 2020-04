En mand på 76 år er afgået ved døden, efter han blev smittet med covid-19.

Det mistænkes nu, at han kan være blevet smittet på et sygehus, hvor han lå indlagt, efter han havde pådraget sig et hoftebrud.

Det fortæller hans enke, Bente Svantesson fra Bisserup, til SN.dk.

Det var den 22. marts, at Bente Svantessons mand faldt om natten og efterfølgende blev indlagt på Slagelse Sygehus. Indtil da havde parret holdt sig hjemme i isolation for at undgå at blive smittet, og kun et par gange havde Bente været ude for at handle.

»Der var ingen symptomer, før han blev indlagt. Det har jeg heller ikke haft, men selvfølgelig kan jeg ikke sige med 100 procents sikkerhed, at han ikke var smittet inden - men det er usandsynligt,« forklarer hun til SN.dk.

Den 24. marts blev hendes ægtemand overført til Rigshospitalet, hvor han blev opereret - og tre dage senere blev han testet positiv for covid-19. Det vides ikke - såfremt han blev smittet under sin indlæggelse - på hvilket hospital, det skete. Få dage derefter, den 31. marts, afgik manden ved døden.

Til SN.dk forklarer den lægefaglige vicedirektør hos Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Henrik Stig Jørgensen, at han ikke kan kommentere den konkrete sag, men han forklarer, at der ikke bruges værnemidler til alle.

»Når patienten ikke udviser symptomer, anvendes der ikke værnemidler. Dels for at følge retningslinjerne, men også i forhold til prioritering af brugen af værnemidler. Ligeledes tester man ikke patienter, der ikke udviser symptomer på covid-19,« siger han.

Rigshospitalet oplyser til B.T., at man følger de samme retningslinjer. Derudover har man ikke yderligere kommentarer til sagen.