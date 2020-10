I Region Hovedstaden er indlæggelsestiden halveret. Indlagte er yngre, mens man nu har to gode behandlinger.

Indlagte patienter med coronavirus er mindre syge end i foråret og bliver udskrevet hurtigere.

Tal fra Region Hovedstaden viser, at indlæggelsestiden er halveret fra 8,6 dage i perioden april til juni til 4,2 dage de seneste fire uger.

Det skriver DR.

Dels er der flere unge indlagte, og så har man nu to typer behandling, der gør sygdomsforløbet mindre slemt.

- I foråret var de indlagte ældre, og det endte meget ofte med, at vi ikke kunne redde deres liv, siger Nina Weis, overlæge og professor på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, til DR.

- Nu er aldersfordelingen mere spredt, og vi udskriver langt de fleste patienter efter en kortere indlæggelsesperiode. Det er en meget væsentlig forskel.

På Aarhus Universitetshospital hæfter ledende overlæge og professor Lars Østergaard sig også ved, at de indlagte er yngre nu.

Samtidig kan man nu bedre behandle de coronasyge end i foråret.

- Vi har to gode behandlinger nu med Remdesivir, der hindrer virus i at formere sig, og dexamethason, der gør, at immunsystemet fungerer mere normalt, sagde Lars Østergaard lørdag til Ritzau.

Hos Statens Serum Institut bemærker man også de mildere forløb, men slår fast, at sygdommen stadig er alvorlig.

Overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause siger til DR, at sygdommen fortsat er alvorlig, da der er risiko for senfølger.

Samtidig skal man undgå at sprede smitten til de mest sårbare, da man derved risikere at belaste sundhedsvæsenet endnu mere.

Region Hovedstaden har haft 40 procent af alle indlæggelser med coronavirus siden epidemiens start i Danmark.

Dødeligheden hos de indlagte i regionen er faldet fra 19 procent i foråret til 6 procent de seneste fire uger.

/ritzau/