Flere indkøbscentre holder ekstraordinært længe åbent onsdag aften, efter at regeringen har meddelt, at de skal lukke fra torsdag morgen.

Det gælder blandt andet Magasin du Nord og Field's, der begge ligger placeret i København. De holder hver især åbent til klokken 24 onsdag.

Det skriver de på deres respektive Facebook-sider.

»I dag holder vores forretninger åbent til klokken 24.00. Vi passer på jer med ekstra afstandsguider, ensretning og håndsprit,« skriver Magasin du Nord.

Strøget i København sidste aften inden nedlukning af storcentre træder i kraft torsdag, onsdag den 16. december 2020 Foto: Martin Sylvest Vis mere Strøget i København sidste aften inden nedlukning af storcentre træder i kraft torsdag, onsdag den 16. december 2020 Foto: Martin Sylvest

Nedlukningen af landets storcentre er blevet meddelt på et pressemøde onsdag aften. Her har statsminister Mette Frederiksen (S) fortalt, at der skal holdes lukket fra torsdag morgen og foreløbig frem til 3. januar.

Det sker for at forsøge at bremse den seneste tids stigende smitte i Danmark.

Også liberale erhverv som frisører, tatovører og fysioterapeuter skal lukke. Det gælder dog først fra mandag den 21. december.

Dertil vil al detailhandel med undtagelse af supermarkeder, fødevarebutikker og apoteker skulle lukke fra julenat - det vil sige natten til den 25. december.

/ritzau/