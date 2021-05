»Den 21. juni skal alt være helt genåbnet. Ingen restriktioner. Alt skal være normalt igen. Men problemet er, at den indiske variant nu er kommet ind fra højre og mere eller mindre har spredt sig med lynets hast«.

Sådan siger B.T.’s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, efter det torsdag kom frem, at den indiske variant af coronavirus truer den britiske genåbning af landet.

Alene torsdag registrerede Storbritannien 1313 smittetilfælde med den indiske coronavariant, B16172, ifølge Public Health England, skriver Reuters.

Dermed er smittetilfældene steget til det dobbelte fra sidste uge, hvor tallet lå på 520.

En gruppe unge nyder en øl på en bar i England, hvor vaccineudrulningen er gået en del strærkere end i Danmark. Foto: OLI SCARFF

»Det, man frygter, er dels, at den er mindst lige så smitsom som den engelske variant, og dels at den er mere modstandsdygtig over for de eksisterende vacciner,« siger Jakob Illeborg.

Han forklarer, at det især er områderne Blackburn og Bolton i det nordvestlige England, hvor smitten med den indiske variant har spredt sig.

»Indien er jo en gammel britisk koloni, og derfor der er i England visse byer, som består af indiske kvarterer. Derfor vil myndighederne nu især have fokus på det,« siger Jakob Illeborg.

For at komme varianten til livs vil alle over 18 år fra på mandag blive tilbudt en vaccine her og nu. Det skyldes, at man især kan se, at spredningen sker blandt unge mennesker.

Pårørende ved en kremering af deres nærmeste i New Delhi, Indien. Den indiske variant af coronavirus er meget smitsom. Foto: ARUN SANKAR

»Derudover overvejer man at lukke ned regionalt, selvom man helst vil undgå det,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Der er ingen tvivl om, at det bliver taget alvorligt, fordi man jo har set, hvor meget ballade der har været i Indien,« siger han med henvisning til, at det indiske sundhedssystem er kollapset, og smittetallene er eksploderet med over 400.000 smittede dagligt.

B.T's internationale korrespondent understreger, at briterne er nogle af de bedste i verden til at smitteopspore grundet såkaldt gensekventering af de positive prøver - ligesom vi er i Danmark. Derfor er der god mulighed for at inddæmme smitten.

»Men det er da tankevækkende, at et land, der er så langt fremme med deres vaccinationsprogram, ryster på hånden,« siger han.

Over halvdelen af den britiske befolkning har på nuværende tidspunkt fået det første stik.