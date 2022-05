Tredje gang er lykkens gang, siger man.

Men ikke for den indiske restaurant The South Indian på Nørre Allé i Aarhus, som tilsyneladende er kommet i store problemer endnu en gang.

Da Fødevarestyrelsen 28. april igen slog et smut forbi restauranten, viste det sig nemlig, at der stadig var store problemer med rengøringen.

Styrelsen kunne blandt andet konstatere, at plastbøtter med mad havde hvide belægninger af gips, der smuldrede fra væggen.

Der var desuden mad, der ikke havde den rigtige temperatur, og hygiejnen var heller ikke i orden.

Fødevarestyrelsen konstaterede blandt andet, at der var fedtede belægninger og produktrester på gulvet.

»Ligeledes blev der fundet sorte skimmelliggende belægninger på gummiliste indvendigt i køleskabet, mørke belægninger og spindelvæv på gulvet imellem køleskab og væg i mellemgangen, samt indtørrede produktrester og mørke belægninger under håndvasken i opvaskeafdelingen,« står der desuden i kontrolrapporten.

Til Fødevarestyrelsen sagde South Indian under kontrolbesøget, at de godt kunne se problemet, og at de ville få styr på det til næste gang.

South Indian understreger dog også, at de ellers har gjort sig umage, siden Fødevarestyrelsen sidst kom på visit.

»Vi har virkelig gjort rent, siden sidst I var her,« sagde restauranten under kontrollen.

Ved tre ud af de seneste fire besøg af Fødevarestyrelsen har South Indian fået anmærkninger for at overtræde fødevarelovgivningen.

Sidst var den gal, da Fødevarestyrelsen var forbi 9. marts, og det besøg resulterede i en sur smiley og bøder for intet mindre end 50.000 kroner.

Her var der ligeledes problemer med mørke og skimmellignende belægninger blandt andet i køleskabet.

Dengang sagde virksomheden ligeledes, at de ville få styr på forholdene, men det er altså ikke sket.

De tre sure smileyer giver nu Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug.

B.T. har flere gange forsøgt at komme i kontakt med restauranten uden held.

The South Indian har i alt fire restauranter fordelt i Aarhus, Aalborg, på Vesterbro og Frederiksberg.