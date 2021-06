Koldbrand forårsaget af mikroskopiske blodpropper, høretab og diarré.

Det er nogle af de alvorlige symptomer, som indiske læger nu knytter til den indiske variant af coronavirus.

Det er seks indiske læger, som har behandlet coronapatienter i store dele af Indien, der til til Bloomberg News fortæller, at de observeret de usædvanlige symptomer.

Dr. Ganesh Manudhane, en kardiolog fra Mumbai, har behandlet flere coronapatienter, som udviklede såkaldt mikro thrombosis, altså mikroskopiske blodpropper.

Indiske læger efterlyser flere videnskabelige undersøgelser af den indiske variant af coronavirus. Foto: PUNIT PARANJPE Vis mere Indiske læger efterlyser flere videnskabelige undersøgelser af den indiske variant af coronavirus. Foto: PUNIT PARANJPE

Blodpropperne var i flere tilfælde så slemme, at det omgivende væv døde, og patienterne fik koldbrand.

Det er endnu uvist om symptomerne er knyttet direkte til den såkaldte Delta-variant – også kaldet B1.617.2.

Men observationerne vækker bekymring blandt de indiske læger.

»Vi har brug for flere videnskabelige undersøgelser for at kunne analysere, om disse kliniske fund er knyttet til B.1.617 eller ej,« siger Abdul Ghafur, læge i infektionssygdomme ved Apollo Hospital i Chennai.

Han siger, at han har set flere covid-patienter med diarré i denne corona-bølge end i den første bølge af epidemien, hvor den indiske variant endnu ikke fandtes.

»Virusset er blevet så uforudsigeligt,« siger han.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) klassificerer den indiske variant som en variant, der vækker 'bekymring på globalt plan', da noget tyder på, at den kan være mere smitsom.

Herhjemme har Statens Serum Institut sat varianten i kassen »Variant of interest«.

Det betyder, at det en variant, man holder ekstra godt øje med, fordi den mistænkes at være enten mere smitsom, eller at vacciner ikke er så effektive over for den.

Men den er ikke i kategorien »Variant of concern« – altså bekymrende. Her er den britiske variant (B117), den sydafrikanske (B1351) og den brasilianske (P1), har Ritzau tidligere skrevet.

De danske sundhedsmyndigheder har dog intensiveret smitteopsporingen, hvis man er smittet med den indiske variant.

Statens Serum Institut har nedtonet faren ved den indiske varianten, herunder at den ikke er mere smitsom end den britiske variant, der er dominerende i Danmark.

Samtidig vurderer SSI, at vaccinerne vil være effektive over for varianten.