Når du ønsker at få et tilbud på et boliglån, støder du ofte ind i ord som 'hovedstol', 'debitorrente' og 'bidragssats'. Og det kan være svært at finde ud af, hvad det betyder.

Derfor skal realkreditinstitutter og banker fra oktober til at præsentere deres lånetilbud på en mere simpel og forståelig måde.

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Det er vigtigt, at forbrugerne kan gennemskue de tilbud, de modtager. Når de kan det, lægger de også et pres på låneudbyderne for hele tiden at levere det bedste, og derved fremmes konkurrencen,« siger Flemming Steen Nielsen, der er forbrugerpolitisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Fra oktober skal de forskellige realkreditinstitutter og banker derfor præsentere deres lånetilbud med et overskueligt låneoverblik, hvor der står fem centrale nøgletal.

De fem nøgletal dækker over, hvad der samlet skal betales tilbage i lånets løbetid, og hvad der i gennemsnit skal betales for lånet hver måned før skat.

Det dækker også over, hvad banken/realkreditinstituttet/ejendomskreditselskabet tager i gebyr for at oprette lånet, hvad de årlige omkostninger er, og hvad man betaler i bidrag til realkreditinstituttet eller rentetillæg til banken de første 12 måneder.

De nye regler gælder, uanset om lånet skal finansiere købet af en bolig, eller om der er tale om en omlægning af et eksisterende boliglån.