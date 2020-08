Der indføres nu krav om mundbind i al offentlig transport i Aarhus Kommune.

Det har sundhedsminister Magnus Heunicke netop orienteret de andre partier om i et brev, som B.T. er i besiddelse af.

Følgende tiltag indføres:

Krav om brug af mundbind i forbindelse med al kollektiv transport (tog, bus mv.).

Opfordring til at undgå offentlig transport, hvis andre transportmidler er mulige

Opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang

Anbefaling om at begrænse trængslen i detailhandlen og skærpe andre smitteforebyggende tiltag fbm. indkøb

Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet

Opfordring til at følge Sundhedsstyrelsen gode råd for afholdelse af private fester

Anbefaling om fysisk fremmøde i gymnasier og andre ungdomsuddannelser udskydes i 14 dage

Anbefaling til, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for egentlig studiestart på videregående uddannelser aflyses eller udskydes

Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs

Massiv informationsindsats målrettet borgerne i Aarhus

Tiltagene kommer efter et nyt udbrud af corona i Aarhus. Alene i går blev der meldt ud, at der var 34 nye smittetilfælde i byen.

»Det synes måske ikke af mange i en stor by som Aarhus, men det er mange,« sagde Charlotte Hjort, enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mindst fem buschauffører i byen er blevet smittet med corona, og over 40 chauffører er desuden sendt i selvisolation.

Deres fagforening, 3F transport, har tidligere i dag kritiseret, at der kun var en anbefaling om at bære mundbind, fordi det ikke var nok til at beskytte chaufførerne:

»Helt seriøst, jeg synes, det er slapt,« sagde Kim Poder fra 3F Transport.

Sundhedsministeren er netop nu ved at orientere Folketingets sundhedsordførere om tiltagene. Mødet begyndte kl. 13.

'Efter aftale med sundheds- og ældreministeren orienteres I hermed om nedenstående liste med yderligere tiltag, der iværksættes i Aarhus Kommune, som også gennemgås på mødet nu her kl. 13.00', står der i brevet.

Det fremgår ikke af brevet, hvornår tiltagene træder i kraft.

Opdateres...