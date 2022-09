Lyt til artiklen

Det bliver dyrere at bo på hotel.

Energikrisen får nemlig flere hoteller til at gå nye vej for at få dækket de stigende energipriser.

Det skriver TV 2, der kan fortælle, at en række hoteller, heriblandt Slukefter Kro i Sønderjylland, har indført et såkaldt energitillæg.

Mediet har været i dialog med HORESTA, brancheorganisation for hotel- og restaurationsbranchen, der fastslår, at energitilææget er en tendens, der kun vil blive mere udbredt.

»Energipriserne er steget så voldsomt, at mange er nødt til det. De kan enten hæve priserne generelt eller indføre et tillæg, som i de fleste tilfælde er midlertidigt, fordi de ellers kan få røde tal på bundlinjen,« fortæller erhvervsjuridisk chef i HORESTA, Kaare Friis Petersen, til TV 2.

Han fortæller, at de får mange henvendelser fra hoteller, der overvejer at indføre tillægget.

Hotellerne kan selv bestemme, hvad tillægget skal lyde på, da det ikke er blevet indført af staten.