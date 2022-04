Påsken blev et guldæg for langfingrede kriminelle.

Alene i Nordsjælland slog indbrudstyve til mod private hjem cirka 90 gange i løbet af påskeferien.

Det er over dobbelt så mange indbrud sammenlignet med ugen op til og efter påsken.

»Der har været en del indbrud. Men det er ikke unaturligt. Vi ser normalt en stigning i antallet af indbrud, når folk tager i sommerhus eller på ferie. Det er der, indbrudstyvene trækker i arbejdstøjet og tager ud og runderer alle de huse, der står tomme,« siger Janni Findorf, der er leder af indbrudssektionen hos Nordsjællands Politi.

For at komme indbrudstyvene i forkøbet bad Nordsjællands Politi inden påske borgerne om hjælp til at forhindre indbrud.

Observerede man noget mistænkeligt, der faldt uden for normalbilledet i ens nabolag, skulle man ringe til politiet.

Det gav tilsyneladende pote.

På baggrund af anmeldelser fra kvikke borgere blev to formodede gerningsmænd anholdt og sigtet for at begå to forskellige villaindbrud i henholdsvis Farum og Virum.

Den ene er en 26-årig mand, og den anden er en 39-årig mand. Begge er fra Østeuropa.

»Vi kan se, vi har en stigning i indbrud begået af gerningsmænd fra Østeuropa, i særdeleshed fra Rumænien og Litauen. Det betyder ikke, at der ikke også er danskere, der begår indbrud. Men det er noget, vi har ekstra fokus på i øjeblikket,« siger Janni Findorf.

Fælles for mange af anmeldelserne i påsken er en særlig fremgangsmåde blandt indbrudstyvene – det, politiet kalder for modus.

»Vi har set en stigning i stigeindbrud, hvor man finder en stige i haven og sætter den op for at bryde ind. Men ellers kan det være alt fra at opbrydning til rudeknusning,« siger Janni Findorf.

Siden årsskiftet har antallet af indbrud i Nordsjælland rundet 810 anmeldelser.

En markant nedgang sammenlignet med samme periode i 2019, hvor politiet modtog 1.391 indbrudsanmeldelser.

»Ét indbrud er ét indbrud for meget. Men vi er glade for, at det ser ud til, at der indtil videre er færre indbrud i år end tidligere,« siger Janni Findorf.