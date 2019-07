De foregående to weekender har flere områder i Hillerød været plaget af indbrud, og efterfølgende har folk modtaget mystiske opkald.

Opkaldene drejer sig om de indbrudsramte familiers forsikring, og det har fået en bekymret beboer til at slå alarm.

Da pågældende stadigvæk er på ferie, har hun ønsket at være anonym i denne artikel.

»Der har været rigtig, rigtig mange indbrud i Hillerød Vest i løbet af de seneste 14 dage. For nyligt forsøgte de at bryde ind hos os, men vi har en masse alarmudstyr, så de kom heldigvis ikke ind, selvom de forsøgte at bryde vinduet op.«

Familien hører blandt dem, som Sjællandske Medier skrev, der var blevet ramt af indbrud i weekenden. Efter indbruddene er der flere af beboerne, der har modtaget mystiske opkald fra personer, der giver sig ud fra at være sælgere, og som spørger ind til deres alarmsystemer.

»Ikke længe efter (vi får oplysning om indbruddet, red.) får vi et opkald fra en telefon på et taletidskort. Jeg kan høre nogle udenlandske stemmer, og jeg lægger røret på, fordi jeg tror, det er et af de her svindelnumre,« siger hun og fortsætter:

»Jeg snakker efterfølgende med en af naboerne, der fortæller, at hun også er blevet ringet op, og at de har spurgt ind til hendes sikring af huset, fordi de har fået at vide, der har været mange indbrud i området.«

Har du oplevet noget lignende, så hører B.T. gerne fra dig på jmmo@bt.dk

B.T. har været i kontakt med Nordsjællands Politi, der har søgt på det pågældende nummer uden at kunne fastslå, om der er tale om et nummer, der bliver brugt til svindel. Derfor optræder nummeret heller ikke i artiklen.

De har dog en opfordring til borgere, der modtager underlige opkald om deres forsikringer:

»Det her med at folk bliver ringet op efterfølgende, er ikke noget, vi umiddelbart er bekendt med. Vi vil dog appellere til, at folk passer på med at give både bankoplysninger, oplysninger om alarmsikring og andre følsomme oplysninger over telefonen,« siger Henriette Døssing, pressekonsulent i Nordsjællands Politi og fortsætter:

»I stedet opfordrer vi folk til høfligt at lægge røret på og kontakte deres respektive forsikringsselskaber for at høre, om der er noget, de skal oplyses om.«