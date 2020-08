48 mennesker er blevet syge med tre forskellige sygdomme, der kan komme fra importerede fødevarer.

To forskellige udbrud af salmonella og et af hepatitis A-virus har gjort i alt 48 mennesker syge i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse. SSI mener, at importerede fødevarer kan have bragt sygdommene ind i landet.

- Vi ved endnu ikke, hvad smittekilderne til disse udbrud er. Fælles for dem er, at de syge ikke har rejst udenlands og ikke har deltaget i fælles begivenheder. Det tyder derfor på, at udbruddene skyldes fødevarer, der er solgt i hele landet.

- Da hverken hepatitis A-virus eller de to salmonellatyper, der her er tale om, er nogen, vi normalt ser i Danmark, leder vi formentlig i alle tre tilfælde efter en importeret fødevare, siger epidemiolog Luise Müller fra SSI i pressemeddelelsen.

SSI opfordrer til at følge Fødevarestyrelsens råd om god køkkenhygiejne. Det vil sige at skylle sit frugt og grønt, give frosne bær et opkog og i øvrigt holde råt kød adskilt fra den spiseklare mad.

/ritzau/