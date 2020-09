Selv om man har været smittet med coronavirus, kan man ikke tage det 100 procent afslappet, siger professor.

Hvis man har været smittet med coronavirus, vides det endnu ikke med sikkerhed, hvor længe man via antistoffer er immun over for en ny infektion.

Men det tyder foreløbig på, at antistofferne i hvert fald virker mod ny smitte i flere måneder.

Det fortæller Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet.

- Vi ved, at antistoffer dannes hos langt de fleste smittede og varer i de her fire-fem måneder, som vi har haft mulighed for at følge hos patienterne, siger han.

- Det, vi også ved, er, at selve mængden af antistoffer i blodet godt kan falde over tid. Men at de lynhurtigt dannes igen, fordi kroppen husker, at den har set coronavirusset. Og hvis den ser det igen, jamen så har den et meget hurtigere beredskab til at kunne danne antistoffer igen.

Snart modtager en halv million borgere en antistoftest som led i befolkningsundersøgelsen "Vi tester Danmark".

Testen har vist sig at være utilregnelig. Og generelt skal man være forsigtig med at tro, man er beskyttet, selv efter en overstået infektion og dertilhørende antistoffer, påpeger Lars Østergaard.

- Man kan ikke tage det 100 procent afslappet. Men det ser ud til, at de antistoffer, der bliver dannet, også er nogle, der gør, at virus ikke kan sætte sig fast i kroppen igen. Dem kalder vi neutraliserende antistoffer.

- Jo længere tid vi kommer til at kende coronavirus, jo mere sikre kan vi også blive på, hvor lang tid antistofferne bliver der, og immuniteten varer, siger Lars Østergaard.

De mange antistoftest til borgerne stammer fra april, hvor Region Hovedstaden købte 1,4 millioner antistoftest fra danske Bestsellers partnerfirma i Kina for over 60 millioner kroner.

Men testen fra producenten Livzon viste sig at være for upræcis.

Alligevel bliver 500.000 testkits snart sendt ud til danskerne, så de kan teste sig selv uden fagpersoner til at tjekke resultatet.

Statens Serum Institut, som står bag undersøgelsen, understreger, at resultaterne skal bruges til en befolkningsundersøgelse, og at testens lidt lavere præcision derfor ikke gør noget.

Det bliver også gjort tydeligt over for deltagerne, at resultatet alene giver en indikation på, om de har dannet antistoffer.

