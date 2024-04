»Vi har fået mange trusler,« fortæller Ahmad Ghofran, imam i Det Islamiske Trossamfund.

Truslerne er kommet fra mænd, som har været vrede over, at imamer hjælper kvinder med at blive islamisk skilt.

»En dag for et par år siden kom en mand ind i moskéen med en kniv i hånden under fællesbønnen og ville vide, hvem der havde talt med hans kone. Han var ret aggressiv,« fortæller Ahmad Ghofran.

Har du selv oplevet noget?

»Ikke fysisk. Men jeg har modtaget trusler. Verbalt og på sms. 'Vent og se' og så videre. Det kan blive rigtig ubehageligt,« siger han.

»Nogle gange strejfer tanken mig pludselig, mens jeg sidder på kontoret: 'Gad vide, om ham der kommer i dag?'. 'Gad vide, om truslen bliver til virkelighed?'. Den tanke får lov til at fylde, og det er ret belastende psykisk.«

Derfor ønsker Ahmad Ghofran, at Mette Frederiksens regering går med til at oprette et religiøst skilsmisseråd støttet af staten, som kan styrke imamernes autoritet, når de forsøger at hjælpe kvinder med at blive skilt religiøst.

»Vi har brug for nogle værktøjer og redskaber, så folk ikke kommer og banker på vores dør eller truer med at brænde moskéen ned. Det er ret ubehageligt at stå over for,« siger imamen.

»Vi forsøger at mægle og forhandle, men i sidste ende har vi ikke nogen juridisk magt.«

Som B.T. har beskrevet, så opfattes en kvinde i nogle muslimske miljøer kun som islamisk skilt, hvis manden har accepteret skilsmissen. Også selv om kvinden har fået en officiel skilsmisse hos de danske myndigheder.

Det udnytter nogle mænd til at afpresse kvinden og kræve, at hun for eksempel betaler penge for at få hans anerkendelse af skilsmissen. Der er også eksempler på, at kvinden presses til at love, at hun vil leve som single efter skilsmissen. Det viser shariaforsker Jesper Petersen et konkret eksempel på i videoen her:

Imam Ahmad Ghofran bekræfter, at nogle mænd forsøger at afpresse kvinder, der ønsker skilsmisse:

»De er få, men de er der jo. Det kan vi anerkende.«

»Det er uislamisk. Dem, der gør det, er typisk folk, der ikke er særligt praktiserende muslimer. De her urimelige krav kommer ikke fra imamen. Kravene kommer fra mændene og familierne,« siger Ahmad Ghofran.

Han har selv oplevet to-tre mænd, der har krævet penge af deres koner for at acceptere kvindernes ønske om skilsmisse.

»Ikke 100.000 kroner, men stadig et højt beløb. Og det har vi fuldstændig afvist,« siger Ahmad Ghofran.

Hvad er der sket i de sager?

»Så har kvinderne fået en religiøs vurdering af, at når manden behandler hende sådan, så har hun ret til en skilsmisse. Også uden hans samtykke. Det er de ekstreme tilfælde.«

»Hvis de her vurderinger kom fra et skilsmisseråd med officielle papirer og stempel, så ville det styrke vores autoritet,« siger Ahmad Ghofran.

Men hvordan vil sådan et skilsmisseråd så fungere? Vil det være sådan, at hvis en af parterne ønsker at blive skilt, så kan de blive skilt uden nogen betingelser og modkrav?

»Jeg kan ikke gå i detaljer med det. Det er et overordnet forslag. Men jeg kan sige, at det skal bygge på retfærdighed, ordentlighed og barmhjertighed. Det er klart. Vi skal i sådan et råd forene den danske lovgivning og det religiøse aspekt,« siger imamen og fortsætter:

»I rigtig mange situationer formår vi at mægle og overbevise manden om en skilsmisse. Men vi har brug for, at staten går ind og tager det samme ansvar, vi også prøver at tage. I stedet for ender der med at blive sagt, at det er imamerne, der er problemet. At vi kører et parallelt retssystem, og at vi bare skal se bort fra det religiøse. Det kan man ikke. Der er jo nogle mennekser, der er religiøse, og det betyder noget, og det må man se i øjnene.«

En mand afbrød engang en fællesbøn i moskéen på Dortheavej i København med en kniv i hånden, fordi hans kone forsøgte at blive skilt, fortæller imam Ahmad Ghofran. På billedet ses ikke den konkrete fællesbøn, men en anden i samme moské. Foto: Jeppe Michael Jensen/JMZ/Ritzau Scanpix Vis mere En mand afbrød engang en fællesbøn i moskéen på Dortheavej i København med en kniv i hånden, fordi hans kone forsøgte at blive skilt, fortæller imam Ahmad Ghofran. På billedet ses ikke den konkrete fællesbøn, men en anden i samme moské. Foto: Jeppe Michael Jensen/JMZ/Ritzau Scanpix

Problemet med trusler mod imamer, der forsøger at hjælpe kvinder med islamiske skilsmisser, bekræftes af shariaforsker Jesper Petersen. Han hører det også fra andre imamer end Ahmad Ghofran, fortæller han til B.T.

»En imam modtog et fårehoved på sit dørtrin.«

Et fårehoved?

»Ja, et afskåret hoved fra et får som en trussel om, at den der sag skal du ikke involvere dig mere i,« fortæller forskeren i videoen, som kan ses øverst i artiklen.

Forskerens forslag til en løsning er i første omgang et andet end imamens.

Jesper Petersen foreslår, at straffeloven ændres, så det bliver ulovligt for mændene at møde kvinderne med urimelige modkrav, hvis kvinderne ønsker en skilsmisse.

»Man kan skrive ind i loven, at mænd ikke må stille betingelser for at opløse 'andet ægteskabeligt forhold',« siger Jesper Petersen.

Han har sendt sine anbefalinger til regeringen sammen med sin kollega Niels Valdemar Vinding, der forsker i islamisk ret og religion på Københavns Universitet.

De to forskere opfordrer også regeringen til at ulovliggøre islamisk polygami.

Det sidste forslag er imam Ahmad Ghofran ikke klar til at kommentere endnu, siger han til B.T.

Læs mere om forskerne anbefalinger til regeringen HER.