Om bønnekald er forbudt eller ej gør ikke den store forskel for Oussama El-Saadi, der er imam og talsmand ved Grimhøj-moskeen uden for Aarhus.

»Vi har ikke brug for at anvende det traditionelle bønnekald,« siger han og fortsætter:

»Der bor ikke så mange muslimer, lige hvor moskeen ligger. Desuden bruger vi en app, der fortæller muslimer, hvornår de skal bede,« siger Oussama El-Saadi.

Folketinget forkastede torsdag et beslutningsforslag, som ville have pålagt regeringen at fremsætte et lovforslag, der ville forbyde islamiske bønnekald. Socialdemokraterne ville ikke lovgive om det, hvis 'ikke det var et reelt problem'.

Jeg synes, at det viser at vi har rigtig religionsfrihed her i Danmark. Ikke at religionsfrihed bare er noget, som står på et stykke papir Oussama El-Saadi, talsmand for Grimhøjmoskeen

Oussama El-Saadi er glad for, at forslaget blev stemt ned. Men mest af symbolske årsager.

»Jeg synes, det viser, at vi har rigtig religionsfrihed her i Danmark. Ikke at religionsfrihed bare er noget, som står på et stykke papir,« siger han og fortsætter:

»Så det er et godt tegn på, at der er rigtig mange gode ting i Danmark, og at vi har gode politikere,« siger han.

I islamiske lande kalder minareterne til bøn fem gange i døgnet: Morgen, middag, eftermiddag, ved solnedgang og om natten.

Det scenarie ser Oussama El-Saadi ikke for sig.

»Vi lever jo ikke i et islamisk land. Det forstår vi jo godt. Og som sagt har vi ikke rigtig brug for bønnekald, når vi har andre måder at kalde til bøn på, blandt andet apps,« siger han.