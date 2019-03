I 2018 fik en iransk imam forbud mod at rejse ind i Danmark. I flere år har han været tilknyttet dansk moské.

Imamen Mansour Leghaei har i flere år holdt taler og rådgivet om det gode familieliv i Imam Ali Moskeen på Nørrebro i København.

I 2018 fik han imidlertid forbud mod at rejse ind i Danmark på grund af sine udtalelser, skriver Jyllands-Posten.

Den 58-årige imam kom på Udlændingestyrelsens liste over udenlandske forkyndere, der har indrejseforbud, fordi han blandt andet på en shiamuslimsk hjemmeside har skrevet, at det kan være i orden at slå sin hustru og sine børn under syv år.

Det er ifølge imamen heller ikke er at betegne som voldtægt, hvis en mand tvinger sin hustru til sex, ligesom kvinden ikke må nægte sin mand samleje.

Medmindre hun har menstruation, eller er så syg, at det er fysisk umuligt for hende, lød det på hjemmesiden.

- Selv da anbefales hun på en eller anden måde at imødekomme sin mands seksuelle behov. På den anden side anbefales det mænd at tage hensyn til deres koners situation og forberede dem på en intim relation, skrev Leghaei videre ifølge Jyllands-Posten.

På trods af at imamen har fået indrejseforbud i to år, bakker moskéen på Nørrebro stadig op om den 58-årige iraner.

- Han har aldrig opfordret til, at man bryder loven i Danmark eller opfordret til vold, siger Mohammad Khani, der er daglig leder af den danske afdeling af Imam Ali Moskeen.

Hos Dansk Folkeparti mener man, at staten bør lukke moskéen.

- Den pågældende moské bør lukkes, og det bør ikke være et anerkendt trossamfund. Og så har vi spurgt justitsministeren om, hvad statens muligheder er for at gå ind at overtage bygningen og rive den ned, siger Martin Henriksen, udlændingeordfører for DF, til Ritzau.

Også udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tager afstand fra imamens udtalelser.

- For at dæmme op for disse budskaber har vi også indført en hadprædikantliste, der er med til at sikre, at hadprædikanter bliver nægtet adgang til Danmark, siger hun til Jyllands-Posten.

Regeringen og Dansk Folkeparti forhandler netop nu om ny lovgivning, der skal gøre det muligt at forbyde donationer fra Danmark og udlandet til trossamfund.

