Ikke alle er lige begejstrede for regeringens genåbningsplan for detailbutikkerne. Slet ikke Rami Jansen, der er administrerende direktør i Ilva.

I genåbningsplanen lyder det nemlig, at alle detailbutikker under 5.000 kvadratmeter frit kan holde åbent. Men butikker over denne grænse må kun åbne for et begrænset antal kunder, der har bestilt tid.

Rami Jensen ser det som positivt, at butikkerne overhovedet må åbne, men han forstår ikke, at det skal handle om størrelsen på butikken.

»Jeg undrer mig over den manglende logik. Det giver simpelthen ingen mening at sætte krav ud fra kvadratmeter,« siger Rami Jensen.

Rami Jensen ser ikke meget logik i genåbningsplanen. Foto: Privat. Vis mere Rami Jensen ser ikke meget logik i genåbningsplanen. Foto: Privat.

Rami Jensens butikker er et tydeligt eksempel. Han har en butik på Frederiksberg på 1.500 kvadratmeter, der frit må holde åbent.

Og så har han også en butik i Esbjerg. Den er 6.000 kvadratmeter og må kun holde åbent for enkelte kunder, der har bestilt tid.

Det paradoksale er bare, at butikkerne har lige mange årlige kunder. Faktisk har den mindre butik på Frederiksberg en lille smule flere.

»Vi er glade for, at butikkerne må holde åbent. Det er ikke det. Men det illustrerer, at der simpelthen ikke er logisk at sætte grænsen ud fra kvadratmeter, for det afgør ikke, hvor der kommer flest kunder.«

Her er genåbningsplanen: Det er forskelligt, hvad der må åbne hvor. Nogle dele af genåbningsplanen er national, andre er ikke. Her kan du få et overblik: Dette må åbne nationalt: Udvalgsvarebutikker op til 5000 kvadratmeter på åbne. Dog ikke dem i storcentre. En udvalgsvare de klassiske shoppingvare for eksempel: tøj, sko, bøger, møbler mv.

Butikker med over 5000 kvadratmeter må kun åbne for enkelte kunder, der har bestilt tid forud for fremmøde.

Organiseret udendørs idræt- og foreningsaktiviteter samt udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test. Her hæves forsamlingsforbuddet til 25. Dette åbner i Vest- og Nordjylland: ​Alle afgangselever i folkeskolen, på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 procent fremmøde. Dog med krav om to ugentlige test.

Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde. Her er der særlige smitteforebyggende foranstaltninger. Dette åbner på Bornholm: Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.), inkl. klubtilbud genåbnes.

Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv. genåbnes.

Liberale serviceerhverv som frisører og fodlejer genåbnes, med krav om mundbind.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer.

For Bornholm er der dog særlige krav om test.

Ifølge Rami Jensen har Ilva brug for de mange kvadratmeter af den simple årsag, at udstillingsvarerne er større end i andre butikker, hvilket også gør sig gældende for mange andre butikker som for eksempel bilforhandlere.

»Vi har mange kvadratmeter, fordi vi sælger store ting. Solgte vi øreringe, vil vi ikke have brug for så meget plads. Jeg tror ikke, der er nogen, der har stået i kø om morgenen ved en bilforhandler for eksempel,« siger Rami Jensen.

Ifølge Rami Jensen har møbelbutikker som Ilva generelt færre kunder end for eksempel en skobutik. For de store varer i butikkerne er ikke lige noget, man går ud og impulsshopper.

»Man kan godt browse rundt i flere skobutikker, men i store møbelbutikker har folk ofte forberedt sig hjemmefra. For varerne er også ofte dyrere.«

Rami Jensen mener, at det vil være langt mere logisk udelukkende at kigge på kvadratmeter per kunde, ikke for den samlede butik.

»Det vil være nemt at arbejde med for den enkelte butik. Vi kunne tælle kunderne. Det er ikke restriktioner generelt, jeg angriber. Det er logikken bag kvadratmeterne.«