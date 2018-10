Dagen derpå i Hornbæk. I går kunne man i Berlingske læse, hvordan flere af Ilse Jacobsens tidligere og nuværende ansatte stod frem og kritiserede hendes ledelsesstil på det kraftigste.

Eller - det kunne man så ikke læse i Hornbæk. B.T. har mandag været på besøg i den populære havneby, hvor flere kilder kunne fortælle, at Ilse Jacobsens mand har været rundt i går og opkøbe alle byens eksemplarer af Berlingske - og næsten også alle mandag.

Annette Flyger, der ejer Shell-tanken på Nordre Strandvej i Hornbæk fortæller, at Ilse Jacobsens mand, Jesper Bo Jacobsen, kom ind på tanken søndag morgen og smed alle eksemplarerne af Berlingske på disken og betalte.

»Ilses mand kom ind i går morges omkring klokken ni og købte de seks aviser, vi havde tilbage. Der var allerede solgt et par stykker i forvejen,« fortæller Annette Flyger til B.T..

Havnekiosken i Hornbæk tømt for Berlingske, mandag den 15 oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Havnekiosken i Hornbæk tømt for Berlingske, mandag den 15 oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Jesper Bo Jacobsen, der også er administrerende direktør i Ilse Jacobsen Hornbæk, IJH A/S havde dog ikke været forbi tanken mandag. Men det havde han været andre steder i byen.

Både i Havnekiosken og i Superbrugsen var den eneste avis, der var udsolgt, Berlingske.

I Havnekiosken kunne de bekræfte, at Ilse Jacobsens højre hånd, Jesper Bo Jacobsen havde været forbi og købe alle deres Berlingske-aviser både søndag og mandag morgen.

Det er efterårsferie, solen står højt, og der summer af liv på havnen.

Havnekiosken på Havnen i Hornbæk, mandag den 15 oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Havnekiosken på Havnen i Hornbæk, mandag den 15 oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Der er flere, der har hørt, at Jesper Bo Jacobsen har været rundt og opstøve og opkøbe aviserne. De har nemlig ikke selv haft mulighed for at købe én.

Efter at have talt med Ilse Jacobsens mand mandag formiddag om den generelle kritik, forsøgte B.T. mandag eftermiddag forgæves at få en kommentar til Jesper Bo Jacobsens systematiske opkøb af Berlingske i Hornbæk.

»Hidsig«, »grov«, »uempatisk« og »intrigant« lyder nogle af ordene fra de tidligere medarbejdere, der i søndagens Berlingske kritiserer den ukronede dronning af Hornbæk.

I den anden artikel, Berlingske bragte om Ilse Jacobsen mandag, lyder det fra bestyrelsesformanden i Ilse Jacobsen Hornbæk, IJH A/S, Morten Albæk, at virksomheden arbejder mod en udskiftning i ledelsen.