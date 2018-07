Er en forkølelse grund nok til at melde sig syg fra arbejde? Ikke hvis du spørger modedesigner og iværksætter Ilse Jacobsen, der mener, at alt for mange medarbejdere udnytter systemet og pjækker fra arbejdet.

»Jeg er ikke opdraget til, at man er syg, hvis man har en snotnæse. Det ved medarbejderne selvfølgelig godt,« siger Ilse Jacobsen i forbindelse med et interview med P1 Morgen.

Hvis man er syg, er man syg, siger Ilse Jacobsen desuden. Men hun mener dog, at mange melder sig syg uden at være det, hvilket, hun mener, skader dem, der virkelig er syge.

Er man syg, hvis man er forkølet?

»Der er rigtig mange, der har det dårligt og stress. De har behov for hjælp. Men der er også mange, der fupper på den konto,« siger Ilse Jacobsen.

Gummistøvle-designeren mener ikke selv, hun er en hård chef. Dog erkender hun, at hun siger tingene ligeud.

Ilse Jacobsen er på skærmen til foråret, hvor hun igen vil være investorer i det populære DR-program ’Løvens hule.