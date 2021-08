Ilse Jacobsen udvider repertoiret.

Den kendte designer fra Hornbæk – der indtil videre mest har været kendt for sine gummistøvler, tøj og skønhedsprodukter – vil i fremtiden også satse på blandt andet interiør som tekstiler, blomstervaser, bestik og møbler.

Navnet bliver 'Home by Ilse Jacobsen', og de første produkter vil kunne købes i foråret 2022:

»Jeg har fra tid til anden gået med tanken om at lancere en 'Home'-kollektion og er også blevet kontaktet af en række mulige partnere,« lyder det fra Ilse Jacobsen i en pressemeddelelse:

»Men jeg har altid travlt med mange forskellige projekter, så tiden har ikke været den rigtige. Samtidig ville jeg være sikker på, at jeg havde de helt rigtige samarbejdspartnere til at starte endnu et nyt selvstændigt investeringsprojekt.«

Og det tidspunkt er altså nu, hvor forretningskvinden, der også har været med i DRs populære iværksætterprogram 'Løvens hule', vil arbejde sammen med Christian Dam og Jakob Elmegaard Kristiansen.

Hun vil selv være ansvarlig for designet, der vil være »lyst og let, men som samtidig har en snert af nostalgi«.

»Vi har de første produkter i pipeline og har allerede oplevet interesse fra store detailkæder rundt om i Europa,« lyder det.

Ilse Jacobsen Hornbæk A/S oplyser til B.T., at de første produkter forventes at være sengetøj, håndklæder, duge og lignende. Det lyder videre, at »der er tale om et selvstændigt brand i en selvstændig virksomhed«.

Også i moderfirmaet Ilse Jacobsen Hornbæk A/S er der sket forandringer i de seneste dage.

Her er Anna Westgård Persson og Trine Frausing indtrådt i den daglige ledelse sammen med Ilse Jacobsen, hvilket betyder, at grundlæggeren i fremtiden »fuldt ud kan fokusere på den kreative proces, hvilket jeg glæder mig utroligt meget til«.

På det seneste er det af CVR-registret i øvrigt fremgået, at Locher Invest ApS, som Ilse Jacobsen har med ægtemanden, Jesper Bo Jacobsen, og datteren Natasha Brødsgaard Jacobsen, skulle være under tvangsopløsning.

TIl det lyder svaret fra Ilse Jacobsen Hornbæk A/S, at det »skyldes en administrativ fejl fra selskabets revisor i forhold til indleveringsfrist, hvilket bliver løst hurtigst muligt«.