Ilse Jacobsen er på anden uge indlagt på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Det bekræfter virksomheden, der især er kendt for sine gummistøvler og bærer den kendte designer og erhvervskvindes navn, over for Helsingør Dagblad.

Det oplyses dog ikke, hvorfor den 60-årige iværksætter, der også har været kendt fra 'Løvens Hule', er indlagt.

Indlæggelsen kaldes dog af Ilse Jacobsen Hornbæk for 'udramatisk'.

Ilse Jacobsen selv har på Instagram selv kommenteret på sin tilstand. Her lyder det blandt andet:

'Det er meget magtpåliggende for mig at sige, at det ikke er, fordi jeg har ondt af mig selv. Jeg skal nok komme stærkt tilbage.'

Heller ikke her bliver det berørt, hvad indlæggelsen skyldes. Man kan dog på billedet se, at hun er sengeliggende.

I stedet bruger den succesrige forretningskvinde mange ord på at rose personalet på sygehuset i Nordsjælland – og hun kommer med nogle opmuntrende ord til de sygeplejersker, der flere steder i landet strejker for at få mere i løn.

'Hold da op, hvor personalet knokler på alle niveauer. De løber rundt for at gøre det så godt for os. Så mange syge mennesker og flere kommer til i 'Akut'. Jeg tror absolut ikke, at det er et nemt job at være på et sygehus. De er søde, opmærksomme, professionelle. Her må jeg støtte op omkring, at de vil påskønnes noget mere, også på lønsiden,' lyder det fra Ilse Jacobsen.

Det vides heller ikke præcist, hvor længe hun har været indlagt. Et kig på hendes Instagram-profil viser dog, at hun i hvert fald 1. juli var i sin butik i Hornbæk.

Ilse Jacobsen har tidligere fortalt til B.T., hvordan hun lider af leddegigt. Og at det til tider kan påvirke hende i voldsom grad.

»Når det er allerværst, bliver jeg så hidsig på mig selv over, at jeg har sådan en sygdom. Forleden kunne jeg simpelthen ikke stå på mine ben. Dér beordrede min mand mig til at blive hjemme, selvom jeg virkelig prøvede at komme på arbejde. Jeg plejer at skjule mine smerter,« lød det fra hende tilbage i 2015.

