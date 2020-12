Der er forsvundet millioner af kroner fra bundlinjen i Illums Bolighus.

Selskabets regnskab for 2019-20 viser en tilbagegang i overskuddet fra 42 millioner kroner til 31 millioner kroner i år.

Ifølge Finans.dk.har det én tydeligt årsag.

»Tilbagegangen skyldes covid-19-pandemien, som har medført midlertidig lukning af butikkerne i Danmark og Tyskland samt reduktion af åbningstiderne for butikkerne i Norge og Sverige. Der har således været tilbagegang i omsætningen fra butikkerne i København samt i Sverige og i Tyskland,« skriver ledelse af møbel- og designkæden i regnskabet ifølge mediet.

I Danmark findes der seks fysiske butikker: I Københavns Lufthavn, på Amagertorv (Strøget) i København, i storcentret Fields i København, i Lyngby, i Hørsholm og i Aarhus.

Trods tilbagegangen – også i omsætning – er det dog ifølge regnskabet rent faktisk lykkedes også at skabe vækst på nogle forretningsområder. Det er blandt i forbindelse med butikkerne i den danske hovedstad og i Norge, samt i forbindelse med internethandel.

Det fremgår også af regnskabet, at Illums Bolighus i løbet af året har forsøgt at tage højde for coronapåvirkningen ved at fyre medarbejdere og genforhandle kontrakter for husleje af de fysiske butikker.

Selskabet frygter dog, at næste år også vil resultere i yderligere fald i indtægter på grund af pandemien, der stadig hærger i det meste af verden.