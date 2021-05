Den indiske variant af coronavirus har fået alarmklokkerne til at ringe med fornyet styrke i Storbritannien.

Men i Danmark giver den ekstra smitsomme variant tilsyneladende ikke anledning til den store bekymring.

Det undrer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»I mine øjne er der et bekymrende misforhold mellem den måde, som man forholder sig til den indiske variant på i Danmark og Storbritannien. Hos briterne taler sundhedsministeren om en truende steppebrand, mens vi herhjemme har en stille og rolig tilgang til risikoen fra den indiske variant,« siger han.

Den indiske variant betragtes som mere smitsom end den hidtidige engelske, som også var ekstra smitsom. Og Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderede for en uges tid siden varianten som »bekymrende på globalt niveau«.

Varianten stammer, som navnet antyder, fra Indien, hvor sygehusvæsenet flere steder er kollapset på grund af et overvældende antal smittede.

Herhjemme er den indiske variant foreløbig konstateret i mindst 74 tilfælde, men forekomsten betragtes ifølge Statens Serum Institut ikke som så alvorlig, at den truer en genåbning af Danmark.

»Jeg kunne godt frygte, at man tager lidt for afslappet på det i Danmark. I hvert fald er det virkelig bemærkelsesværdigt, hvor forskelligt vi taler om den indiske variant herhjemme i forhold til i Storbritannien, hvor man frygter, at den kan være op til 50 procent mere smittefarlig end den britiske variant. Derfor har man i Storbritannien nu skruet gevaldigt op for intensiteten af vaccinationerne, og i visse problembyer som eksempelvis Bolton og Blackburn giver man alle over 18 år mulighed for at blive vaccineret,« tilføjer Jakob Illeborg.

Frygten for den ekstra smitsomme indiske variant af coronavirus har i nogle britiske byer - som her i Bolton - fået myndighederne til at tilbyde vaccine til borgere helt ned til 18 år Foto: OLI SCARFF

»Den indiske variant er forsidestof på alle britiske aviser, og jeg undrer mig over, at vi herhjemme ikke er mere bekymrede over den, når der er så mange i Danmark, som fortsat ikke er vaccinerede. Selvom 36 millioner briter allerede har fået deres første stik – heraf mindst 23 millioner med AstraZeneca i øvrigt – så frygter man, at det britiske sundhedssystem stadig kan blive fuldstændig overvældet, hvis den indiske variant virkelig viser sig at være så smitsom, som man frygter,« fortsætter B.T.s internationale korrespondent.

I Storbritannien prøvede man så sent som for en uges tid eller to siden at bekæmpe den indiske variant helt lokalt i områder af få gaders størrelse ad gangen.

»Nu har man givet op med at tro på, at man kan holde styr på smitten på den måde. Den indiske variant udgør nu 15 procent af de smittede, og om kort tid vil den være den klart største variant,« siger Jakob Illeborg.

Der er tilsyneladende ikke tegn på, at den indiske variant af coronavirus er mere modstandsdygtig over for vacciner.