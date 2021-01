Lørdag aften var Christian Egeborg Møller på vej hjem fra Gilleleje, da han så noget usædvanligt på himlen.

En ildkugle lyste nemlig himlen op, og han fangede heldigvis det hele med et kamera i bilen. Du kan se videoen øverst i artiklen.

Christian Egeborg Møller fortæller søndag eftermiddag til B.T., at han ikke var i tvivl om, hvad han så.

»Hele situationen er lidt svær at beskrive, fordi jeg bare sidder i mine egne tanker. Jeg var dog ikke i tvivl om, hvad det var, og det er da et fascinerende fænomen at opleve.«

Videoen er ikke lang, men du kan alligevel se, at ildkuglen brænder ud i to kraftige eksplosioner. Og kuglen er bestemt ikke en almindelige meteor.

Christian Egeborg Møller er ikke den eneste, som oplevede den sjældne genstand på himlen. Den har nemlig også været observationer af den et godt stykke nede i Tyskland.

Den er ligeledes set i Holland. Det bekræfter International Meteor Organisation, der samler observationer af forskellige stjerneskud.

Meteorolog hos TV 2 Vejret Andreas Nyholm fortæller til TV 2 Lorry, at ildkuglen ikke har været mulig at se i Jylland og på Fyn.

»Der har været en kile ned over Sjælland og sydpå, hvor der ikke har været skyer til at dække for ildkuglen.«