Flere koncertgæster blev efter sigende nærmest 'grillet af flammer', da Volbeats ildkanoner blev sat igang under bandets koncert på Ceres Arena lørdag.

Det fortæller Christian Buur Kej, der selv måtte en tur forbi samaritterne og blive behandlet for forbrændinger.

»Min arm blev rød, som om jeg var blevet solbrændt på stedet, mens jeg fik noget, der lignede en andengradsforbrænding på halsen,« fortæller den 19-årige fra Odense.

Christian Buur Kej var draget til koncerten med sin kæreste samt hendes familie og stod placeret i højre side af den såkaldte Golden Circle, som er området tættest på scenen.

De stod to-tre meter fra flammekanonerne, men var i første omgang ikke bekymrede, da de gik ud fra, at der var styr på det.

»Halvvejs inde i koncerten kom der korte skud fra flammekanonerne, og vi kunne godt mærke, det blev varmt, men vi blev ikke ligefrem stegt,« siger han og fortsætter:

»Men ved en af de sidste sange, kom der virkelig lange skud, og der blev folk altså alvorligt brændt.«

Ifølge Christian Buur Kej måtte omkring 100 mennesker kaste sig til jorden, da flammekanonerne blev for varme. Heriblandt en otte-ti år gammel knægt, som - ifølge Christian Buur Kej - grædende måtte evakueres fra stedet af vagterne.



»Jeg er forbløffet over, at der ikke var styr på det. Når man går til koncert, går man ud fra, at der er styr på sikkerheden,« siger den 19-årige koncertgæst, som understreger, at kritikken er rettet mod arrangørerne, Live Nation, og ikke bandet.

»Volbeat gjorde det skide godt og leverede en fed koncert, så ikke et ondt ord om dem herfra,« lyder det fra Christian Buur Kej.

Ifølge Christian Buur Kej stod folk så tætpakket, at det nærmest var umuligt at komme væk fra flammekanonerne. Han har nu skrevet en klage til Live Nation i forbindelse med sin oplevelse, men han har endnu ikke fået svar.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Live Nation, som over mail oplyser, at de er ved at undersøge omstændighederne i sagen nærmere, før de kan udtale sig.