Her til eftermiddag er der ild i en affaldscontainer på Nørrebro.

Det er på Bakkesensgade, melder Hovedstadens Beredskab.

»Vi har styr på det. Der er ikke nogen fare for, at ilden spreder sig, og der er derfor heller ikke behov for at evakuere personer,« forklarer vagthavende Michael Møller til B.T.

Det er uklart, hvad der har startet branden i affaldscontaineren.