Lørdag går det i sort

Bevæger du dig rundt i det centrale Aalborg lørdag aften, vil du måske fornemme, at byen er mere mørk end den plejer.

I hvert fald i tidsrummet fra 20.30 til 21.30.

Årsagen skal dog ikke findes i strømafbrydelser eller strømsvigt. Nej, det er såmænd for at sætte fokus på, at naturen er i krise.

Den verdensomspændende begivenhed Earth Hour afholdes nemlig i det tidsrum lørdag aften. Her bliver lyset på flere ikoniske bygninger slukket i en symbolsk handling.

Lyset på Kristusstatuen i Rio de Jeneiro har tidligere været en del af begivenheden. Her ses den med og uden lys 25. marts 2017. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP Foto: Yasuyoshi Chiba Vis mere Lyset på Kristusstatuen i Rio de Jeneiro har tidligere været en del af begivenheden. Her ses den med og uden lys 25. marts 2017. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP Foto: Yasuyoshi Chiba

Her vil blandt andet Musikkens Hus i Aalborg slukke for lyset. Men også i København, New York og Rio de Janeiro, vil der være mørke varetegn, der går i sort.

Det er Verdensnaturfonden, der er initiativtager til lyseslukningen, som i år gennemføres for 16. gang.

Ifølge Verdensnaturfonden så er omkring en million arter truet af udryddelse, og udryddelsen sker 100 gange hurtigere, end det gennemsnitligt er sket de seneste ti millioner år.

Og det er værd at sætte fokus på, lyder det fra Musikkens Hus.

»Overordnet handler det jo om at sætte fokus på bæredygtighed. Der er kulturen et af de stærkeste virkemidler, vi har,« siger Andreas Matthew, der er executive producer i Musikkens Hus.

Her vil der ikke bare blive slukket for lyset. Et arrangement er også stablet på benene, hvor gæster kan opleve musik i mørke, ligesom der også er en fernisering, hvor gæster bevæger sig rundt med lommelygter for at se kunstværkerne. Pengene fra arrangementet går til at plante træer i Afrika.

Det er dog ikke kun virksomheder og internationale varetegn, der slukker lyset lørdag. Verdensnaturfonden opfordrer alle, der har lyst til at deltage, til at slukke lyset i lejligheder, parcelhuse og andre steder.