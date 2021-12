Hvis din plan var, at du skulle på Carlsens Kvarter nytårsaften, skal du finde et andet sted, der kan skænke din øl.

Det velkendte værtshus, der har skænket øl siden 1972, holder lukket indtil 5. januar 2022.

»Det er fordi, at der har været et par af tjenerne, som har været nærkontakter til smittede. Derfor kan de ikke komme på arbejde. I dag kom en af de fuldtidsansatte og sagde, at han også var smittet,« siger Benny Weble, der har været ejer siden 1991.

Det er den stigende coronasmitte i samfundet, der nu har ramt de ansatte på Carlens Kvarter.

»Man kunne mærke, at de unge tjenere var lidt utrygge ved det hele. Derfor synes vi, at det var rart bare at lukke. Vi kan ikke lide at holde åbent, hvis vores tjenere eller gæster ikke er trygge,« siger Benny Webel og fortsætter:

»Vi er ærgerlige over, at der er så meget smitte, som der er nu. Men vi kunne godt se, at det trak i den retning. Men det er ikke sådan, at jeg er slået helt ud over det. Det er rart, at vi kan handle på det.«

Benny Webel forklarer, at det var næsten umuligt at få vagtplanen til at hænge sammen, når så mange enten var nærkontakt eller smittet.

»Det virkede ikke rigtig rart. Det blev besluttet her i formiddags. Vi kunne ikke få vagtplanen til at gå op.«

Og nedlukningen sker tre dage før nytårsaften, hvor mange øltørstige odenseanere formentlig havde lagt vejen forbi Carlsens Kvarter.

»Nytårsaften er en kort, men travl dag. Selvom vi kun havde dem inde, som vi må, så ville det medføre for stor en risiko.«

Som situationen er lige nu, kommer Carlsens Kvarter til at åbne dørene igen 5. januar.

Men Benny Webel kan ikke udelukke, at Carlsens Kvarter måske holder lukket længere ind i det nye år.

»Der kan godt risikere at gå længere tid. Nu har vi et hul på otte til ti dage. Så kan dem, der er smittet, komme igennem forløbet. Men der kan naturligvis komme flere smittede,« siger han og fortsætter:

»Vi tror på, at vi kommer igennem det hele. Når vi får de sidste stik, så skal det hele nok gå. Vi er optimistiske. Carlsens Kvarter skal nok bestå,« siger ejeren af Carlsens Kvarter afslutningsvis.