Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den folkekære restaurant Mackie's Pizza på Sct. Clemens Torv i hjertet af Aarhus har så store problemer med rengøringen, at det nu har udløst en bøde.

Fødevarestyrelsen har efter et kontrolbesøg givet restauranten en bøde på 15.000 kroner. På et tidligere besøg fik restauranten besked på at få styr på rengøringen, men det er altså ikke lykkedes.

»Der er mørke og gullige skimmellignende plamager i kølerummet. Disse plamager er af finde på både loft, vægge, under hylder, omkring lampe og ledninger. Der er mørke belægninger på dør og karm ind til fryser og kølerum i kælder,« står der i kontrolrapporten.

Samme problemer gør sig også gældende i restaurantens kælder:

»Der er mørke belægninger på vægge i kælder. Der er gullige belægninger på væg i lagerrum, og der er en støvet belægning på bunden af køleskabene i lagerrummet. Der er en begyndende støvet belægning i loftet i køkkenet.«

Ejerne af Mackie's Pizza har oplyst til Fødevarestyrelsen, at de er i gang med at løse problemet:

»Vi var allerede inden kontrolbesøget i kontakt med flere nye rengøringsfirmaer.«

Mackie's Pizza ønsker ikke at kommentere den sure smiley til B.T.

Til Århus Stiftstidende siger restaurantens ejer, Irene Lee, at de tager anmærkningen alvorligt, men de er samtidig frustrerede over den sure smiley.

»Vi har haft den her restaurant i 40 år, og der er aldrig nogen, der har klaget over at blive syg af at have spist her. Jeg synes, de går for meget op i bagateller. Det er lidt barskt at få en sur smiley på det her,« siger Irene Lee.