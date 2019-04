Et flertal i Syddjurs Kommune har i dag vedtaget, at Kalø Slotskro kan rives ned.

Kalø Slotskro står til nedrivning.

Det har et flertal i byrådet i Syddjurs Kommune vedtaget ved et byrådsmøde onsdag eftermiddag, skriver TV 2 Østjylland.

Syddjurs Kommune har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at rive Kalø Slotskro ned til fordel for et nyt velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge.

Det nye velkomstcenter skal ligge nær Kalø Slotsruin. Centeret skal klæde gæster fra nær og fjern på til at gå på opdagelse i landskabet.

Ifølge Nationalpark Mols Bjerge er det ikke muligt at gøre plads til både slotskroen og velkomstcentret. Det er derfor, Kalø Slotskro efter alt at dømme vil blive nedrevet.

Der har i mange år været stor debat omkring en eventuelt nedrivning af Kalø Slotskro.

I Facebook-gruppen ’Bevar Kalø Slotskro’ har man i lang tid kæmpet for at bevare både kroen og naturen. Det har blandt andet resulteret i en underskriftindsamling, der samlede 6000 underskrifter mod nedrivning af Kalø Slotskro.

Kalø Slotskro 1906: Den kendte arkitekt Hack Kampmann bygger en bolig for skovfoged Niels Lund og hans hustru, Jenny. Huset bliver kendt som ”Strandhuset”. Parret er særligt glade for de lokale spejdere, som de ofte giver drikke og husly. 1913: Sir Baden Powell, grundlægger og chef for Verdensspejderbevægelsen, besøger parret for at overrække en hæderspris for deres hjælp til spejderne. Efterfølgende bygger parret et skur, hvor spejderne kan få kaffe og kage. Det bliver et populært sted, hvor mange mennesker, udover spejderne, besøger stedet, og om sommeren bliver der solgt øl og kaffe til de besøgende. 1927: Det er blevet så populært et sted, at Jenny Lund og hendes døtre opfører en træpavillon, hvor de driver en egentlig kaffebar. 1967: Pavillonen bliver revet ned, og Kalø Slotskro opføres. Kroen og Strandhuset forpagtes til Birthe og Niels Erik Hansen. 1980: Der bliver tilbygget og ombygget. Blandt andet bliver en iskiosk stablet på benene, og det betyder en del for omsætningen om sommeren. 1997: Rønde Kommune vedtager i en lokalplan, at der er mulighed for at bygge et mindre velkomstcenter i forlængelse af slotskroen. 2001: Kroen og Strandhuset forpagtes til Inger og Luigi Pillon, som også er de nuværende forpagtere. Strandhuset lejer de ud til nogle andre. 2013: Luigi Pillon læser i avisen, at kroen skal rives ned. Pillon spørger, hvornår det skal rives ned, men får intet klart svar. 2014: Lejerne af Strandhuset siger deres lejekontrakt op, og de ansatte kokke siger op grundet uvisheden om, hvornår kroen skal rives ned, og hvornår Pillon dermed mister retten til at være forpagter. Pillon trækker på sin familie, som bliver en fast del af personalet på kroen. 2015: I foråret 2015 får Pillon besked fra Nationalpark Mols Bjerge om, at han kan fortsætte med at være forpagter af kroen og Strandhuset indtil 2017. 2017: I april 2017 bliver der skrevet en afskedsartikel i lokalavisen, da det er Luigi Pillons sidste sæson. Umiddelbart efter opsøger Nationalparken ham for at fortælle, at han kan få lov til at fortsætte som forpagter indtil 2019. 2018: Den nye lokalplan skal godkendes i Syddjurs Byråd, og de indsamlede underskrifter vil blive overrakt til borgmesteren. 2019: Et flertal i Syddjurs Kommune vedtager i slutningen af april, at Kalø Slotskro kan rives ned. 2019/20: Nationalpark Mols Bjerge satser på, at det første spadestik tages i løbet af år 2019 eller 2020.

- Vi er rigtig mange, der synes, at naturen er fantastisk og dejlig. Det er jo derfor, at vi kommer herude. Folk kommer ikke for at gå ind i en betonklods, siger Kirsten Frederiksen, der er medstifter af Facebookgruppen ’Bevar Kalø Slotskro’.

Det er Nationalpark Mols Bjerge uenig i. Et nyt velkomstcenter vil gavne turismen i og omkring Kalø Slotsruin, lyder det.

- Vi håber på, at det giver et boost. Turisterne vil kunne få noget information og oplysning om nationalparken. Vi erstatter slotskroen med noget, som er mindst ligeså godt, siger formand for National Park Mols Bjerge, Jørgen Blach, til Tv2 Østjylland.

Det var et bredt flertal, der onsdag stemte for en ny lokalplan. Ifølge viceborgmester i Syddjurs Kommune Claus Wistoft (V) vil det være en gevinst for lokalsamfundet at få et nyt velkomstcenter.

- Jeg tror, det er en rigtig god idé, og det kan blive en god driver for den del af erhvervslivet, der handler om turisme, sagde viceborgmester Claus Wistoft under onsdagens byrådsmøde i Syddjurs Kommune.

Én af dem, der stemte imod en ny lokalplan, var Michael Mikkelsen fra Dansk Folkeparti.

- Set med mine briller vil et nyt center og en parkeringsplads dertil være en forringelse af det naturområde, sagde han til onsdagens byrådsmøde.

Strandhuset - der ligger i nærheden af Slotskroen - er fundet bevaringsværdigt. Strandhuset blev bygget i 1906 og er tegnet af arkitekten Hack Kampmann.