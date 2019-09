Det ikoniske værtshus 'Fingerbøllet' på Christianshavn i København er lukningstruet.

Værtshuset er mere end 80 år gammelt og er blandt andet kendt for at være Gasolins og den afdøde Kim Larsens stamsted i deres unge dage.

Derudover bliver værtshuset skamrost i hittet 'Havnen' af Jesper Dahl - bedre kendt som Jokeren.

Men nu kan det altså være slut med københavnernes hjertekære værtshus. Det skriver TV 2 Lorry.

Fredag aften modtog indehaver Børge Petersen nemlig en skrivelse fra ejeren af den bygning, hvor Fingerbøllet er beliggende.

I skrivelsen bliver værtshuset varslet en huslejestigning på 170.000 kroner om året eksklusiv moms. En stigning, der næsten er en fordobling af den nuværende husleje.

»Det er selvfølgelig kedeligt, og det skaber en kæmpe usikkerhed. Vi kan simpelthen ikke tjene nok penge på det øl, vi sælger, til at dække en så stor huslejestigning,« siger Børge Petersen til TV 2 Lorry.

Børge Petersen har været indehaver af det ikoniske værtshus i 36 år.

For to år siden blev bygningen overtaget af ejendomsselskabet Seguro Management under ledelse af ejendomsinvestoren Eskil Peter Lund, og det var her, at huslejestigningen for første gang blev varslet.

Børge Petersen skrev derfor på Facebook, at værtshuset var tvunget til at lukke, hvilket fik en stribevis af brugere til at udtrykke deres utilfredshed.

Kort efter trak Eskil Lund Petersen huslejestigningen tilbage, fortæller Børge Petersen til TV 2 Lorry. Men nu ser det altså ud til, at Fingerbøllet alligevel snart skal servere sin sidste fadøl.

Eskil Lund Petersen fortæller dog til TV 2, at han ønsker at gå i dialog med Børge Petersen for at finde en løsning, da han 'ikke er ude på at tage livet af Fingerbøllet'.



»Men nu er det engang sådan med erhvervsleje, at der er stigende skatter, forsikringer og udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Og hvis ikke den har været reguleret i mange år, så kan man jo glæde sig over de mange år, man har boet billigt,« siger han til mediet.