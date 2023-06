De lokale brugere af det ikoniske klubhus i fodboldklubben Spentrup IF mødte i weekenden op til et ærgerligt syn.

Deres klubhus, som blev bygget under Anden Verdenskrig, var blevet udsat for omfattende hærværk. Det skriver TV2 Østjylland.

I forvejen var bygningen ødelagt af graffiti:

'Jeg brænder Spentrup til grunde,' stod der blandt andet.

I weekenden var flere ruder blevet smadret.

Men senest er flere ruder blevet knust, ligesom to udskiftningsbænke og to fodboldbaner er ødelagt af graffiti, oplyser klubben til B.T.

Og det berører klubbens bestyrelsesformand, Ivan Kondrup.

»Det er klart, at det gør ondt. At den slags sker. Der er så meget historie, og det er et klenodie for mange,« siger han.

Det er Spentrup Idræts- og Kulturhus, som ejer klubhuset og de to tilhørende haller.

Spentrup IF lejer sig ind og bruger stedet dagligt.

Ifølge TV2 Østjylland er flere steder i området blevet ramt af hærværk.

Og man ved derfor ikke, om hærværket i klubhuset er direkte rettet mod dem, eller om det er en del af tidligere hærværk.

»Lige meget hvad er der flere, som bruger det. Der ligger følelser i stedet.«

»Derfor er det rigtig ærgerligt,« siger Ivan Kondrup.

Hærværket er blevet meldt til politiet.