Det har uden tvivl været svært at overse, at et stor byggeprojekt er blevet skudt i gang i Odense-bydelen Dalum.

Det er nemlig intet mindre end den ikoniske, tidligere papirfabrik, som er ved at blive omdannet til næsten 400 boliger.

Og selvom byggeriet knap har været i gang i et halvt år, så er der faktisk ikke længe til, at boligerne kommer til salg – også selvom der endnu ikke står én eneste bolig færdig.

Det oplyser Home, der kommer til at stå for salget og udlejningen af boligerne, i en pressemeddelelse.

»Vi er meget stolte af, at vi er blevet valgt til at stå for salg og udlejning af en helt ny bydel i Odense, og vi har glædet os rigtig meget til at komme i gang,« siger indehaver og ejendomsmægler Henrik Christoffersen.

De fleste kender Dalum Papirfabrik for det bølgende tag – og kaldet shedtag – der vender ud mod Dalumvej.

Dalum Papirfabrik blev opført i 1875. Det var dengang Danmarks største papirfabrik ,ed over 22 tønder land. Foto: Carreby Vis mere Dalum Papirfabrik blev opført i 1875. Det var dengang Danmarks største papirfabrik ,ed over 22 tønder land. Foto: Carreby

Og når byggeriet står færdigt omkring foråret 2023, så kommer det stadig til at være med bygningens ikoniske, bølgende tag.

»Beliggenheden er suveræn, og så går bygherren meget op i områdets historie og lægger vægt på at integrere de gamle fabriksbygninger i projektet kombineret med ny, flot arkitektur,« fortæller Henrik Christoffersen.

Mægleren forventer da også stor efterspørgsel på de kommende boliger.

Byggeriet begyndte for alvor i slutningen af 2021, og siden da har der været fart på.

I begyndelsen skulle naboer til byggeriet lige vænne sig til ny larm og vibrationer i jorden.

Store jernbetonpæle skulle nemlig som det første hamres mellem 10 og 15 meter ned i jorden, og det gav selvsagt en del larm i området.

Dalum papirfabrik kommer til at bestå af 301 lejeboliger, 63 rækkehuse, 20 eksklusive ejerlejligheder og et seniorbofællesskab med 58 seniorboliger.

Er man interesseret i at høre mere, så kan man komme til informationsaftener i begyndelsen af næste uge – altså 11. og 12 april.

Læs mere om de aftener her.