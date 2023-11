Designbutikken Paustian Aarhus, der ligger i hjertet af Aarhus midtby, går konkurs.

Det skyldes blandt andet en dyr husleje, fremgår det tirsdag i en pressemeddelelse fra virksomheden.

»Den dyre husleje, der for fem år siden blev overtaget fra det tidligere Illum Bolighus i Aarhus i lokalerne, er en del af forklaringen. Huslejekontrakten fra den gang er i dag for dyr, og lejekontrakten blev indgået i en tid, hvor markedet var anderledes,« lyder det i pressemeddelelsen ifølge TV 2 Østjylland.

Paustian Aarhus sælger design i form af blandt andet møbler og accessories til hjemmet.

Onsdag morgen slår butikken dørene op til et stort ophørsudsalg, lyder det.

Paustian Aarhus er ikke den del af firmaet Paustian A/S, skriver TV 2 Østjylland.

Butikken åbnede i bygningen Det Meulengrachtske Palæ på Lille Torv i Aarhus i 2018. Bygningen fra 1800-tallet er på Slots- og Kulsturstyrelsens liste over bevaringsværdige bygninger og blev for nylig sat til salg for 210 millioner kroner af ejeren.

TV 2 Østjylland skriver, at virksomheden håber at føre forretningen videre med nye investorer.