Marienlyst Strandhotel i Helsingør sendte onsdag formiddag alle ansatte og gæster hjem.

Regeringens beslutning om et forbud mod forsamlinger på over 10 personer har fået ledelsen for Marienlyst Strandhotel i Helsingør til at lukke hotellet ned. Foreløbig til og med den 30. marts.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Onsdag formiddag blev de omkring 100 ansatte og hotellets gæster bedt om at forlade bygningerne efter, at der var blevet serveret morgenmad i restauranterne. Det foregår i god rod og orden, og i dyb forståelse for hotelledelsens beslutning, siger direktør Michael Lauritsen til Helsingør Dagblad.

Hotel Marienlyst i Helsingør. Marienlyst Strandhotel bekræftede for nyligt, at fodboldlandsholdets booking under EM 2020 er annulleret. Nu er hotellet lukket. (Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Hotel Marienlyst i Helsingør. Marienlyst Strandhotel bekræftede for nyligt, at fodboldlandsholdets booking under EM 2020 er annulleret. Nu er hotellet lukket. (Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix) Foto: Jeppe Michael Jensen

I et internt notat til de ansatte skriver hotellets direktør blandt andet:

- Som I alle ved, så har vores regering i går aftes varslet nye tiltag, som træder i kraft i dag onsdag den 18. marts klokken 10 og gælder frem til den 30. marts.

- Disse tiltag og påbud berører vores branche og dermed Marienlyst i en sådan voldsom grad, at vi ikke ser andre muligheder end at lukke hotellet ned i dag og frem til og med den 30. marts 2020.

- Situationen er dybt alvorlig og meget beklagelig, men som vi alle ved og helt sikkert også er enige om, så er det vigtigste lige nu, at vi udviser samfundssind og hjælper til med at bryde smittekæden. Derfor er beslutningen om, at vi lukker ned nu, det eneste rigtige at gøre. Men jeg skal ikke lægge skjul på, at det har været en meget svær beslutning at træffe!

Sådan er udsigten fra Marienlyst. (Arkivfoto: Scanpix) Foto: Linda Kastrup Vis mere Sådan er udsigten fra Marienlyst. (Arkivfoto: Scanpix) Foto: Linda Kastrup

Alle medarbejdere bliver sendt hjem i forhold til gældende hjælpepakker og overenskomstsaftaler, som er faldet på plads de sidste par dage, står der i notatet fra direktøren.

Der vil i perioden frem til 30. marts blive etableret et nødberedskab, således hotellets gæster stadig vil kunne komme i kontakt med Marienlyst. Om de økonomiske konsekvenser af lukningen siger direktøren:

- Vi er heldigvis en del af ESS familien, hvilket gør, at vi med nogenlunde ro kan se frem mod bedre tider. Vi er så heldige, at vores ejere har vores ryg og i den grad holder hånden under os.

- Jeg er derfor sikker på, at der også er et Marienlyst, når krisen er ovre. Dette kræver, at vi alle - som i alle gode familier - stiller op for hinanden og hjælper hinanden – det ansvar skal vi leve op til og det ansvar skal vi alle påtage os.