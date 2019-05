To et halvt år efter, at Svinkløv Badehotel blev jævnet med jorden efter en voldsom brand, kan badehotellet snart åbne dørene op for gæster igen.

Hotellet i Slettestrand blev ædt op af flammer i løbet af en enkelt nat tilbage i september 2016, hvor bygningen brændte fuldstændig ned til grunden, men den 10. maj genåbner hotellet.

I en pressemeddelelse skriver hotellet blandt andet, at det er 'fornyet med respekt for fortiden og stolte håndværkstraditioner'.

'Efter en nænsom opdatering står Svinkløv Badehotel nu klar som Danmarks største bæredygtige træbygning. Et moderne byggeri med tidssvarende sikkerhedsinstallationer, hvor gamle håndværkstraditioner har spillet en vigtig rolle - f.eks. i en klassisk stolpeværkskonstruktion,' står der i pressemeddelelsen.

Det nye Svinkløv Badehotel. Foto: Henrik Carstensen Vis mere Det nye Svinkløv Badehotel. Foto: Henrik Carstensen

Det var i første omgang meningen, at det ikoniske badehotel skulle genåbne i slutningen af 2018, men datoen blev sidenhen rykket til den 26. april 2019, hvilket heller ikke kunne lade sig gøre, hvorefter genåbningen altså blev udskudt til på fredag.

»Det er en stor dag for Svinkløv Badehotel, der nu genåbner efter to års arbejde - og med kolossal opbakning fra både lokale og nationale aktører,« siger Steen Royberg, formand for Fonden for Svinkløv Badehotel, og fortsætter:

»Vi har med privat støtte samt støtte fra SN Vækstpulje og ikke mindst Foreningen Realdania fået mulighed for at løfte det gamle hotel til nye højder - f.eks. med flere vinduer, mere udsigt og bedre bade- og køkkenfaciliteter. Jeg er på vegne af fonden og hotellets mange venner rigtig stolt over det færdige resultat.«

70 gæster befandt sig på Svinkløv Badehotel, da hotellet brød ud i flammer.

Det var gæsterne selv, der slog alarm, da hotellet ikke havde et automatisk alameringsanlæg, hvilket senere fik Nordjyllands Beredskab til at sætte ekstra fokus på brandsikkerheden på de nordjyske hoteller.

En undersøgelse viste - ifølge TV 2 Nord - blandt andet, at 65 af hotellerne i Nordjylland ikke havde installeret et automatisk alameringsanlæg, da det ikke er et lovkrav for ældre hoteller, som er bygget før år 2006.

Det nye Svinløv Badehotel er opført i langsomt-voksende dansk gran med lang levetid og malet i en særlig grå farve, der er specialdesignet til hotellet.

»Svinkløv Badehotel har spillet en vigtig rolle i Nordvestjylland - både som lokalt samlingssted og som frirum for tilrejsende gæster. Opdateringen fastholder det særlige ved Svinkløv, men tilfører også noget nyt. Samtidig er stolte håndværkstraditioner holdt i hævd og formidlet videre til de lærlinge, der har været koblet til byggeprojektet«, siger Eske Møller, arkitekt og projektleder i Realdania.